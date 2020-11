Lo más importante es la libertad, dice AMLO sobre Noroña

Luego de que este jueves el diputado Gerardo Fernández Noroña se negó a usar cubrebocas en el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que provocó un receso y el desalojo de la Sala del Consejo General, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que "lo más importante es la libertad".

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador declaró que la gente tiene que decidir libremente y llamó a tenerle confianza a los mexicanos porque "siempre actúan con sabiduría".

"El pueblo es sabio. Esto choca mucho con la mentalidad conservadora, que están más acostumbrados a las imposiciones. Nosotros somos más partidarios de la

libertad y de la democracia. No creemos en el autoritarismo, en imponer nada", señaló.

El Presidente deseó que pronto llegue a México la vacuna contra el coronavirus y apuntó que la gente actuó responsablemente cuando se hizo el llamado a quedarse en casa.

"Se actuó muy responsable, sin toque de queda, sin autoritarismo. Y con la idea de que está prohibido prohibir. No es menor de edad el ciudadano mexicano, es un ciudadano muy conciente, mujer, hombre, que sabe que conviene, que no conviene, esa es la revolución de las ideas, ese es el cambio ", apuntó

Este jueves, la negativa del diputado Fernández Noroña a utilizar cubrebocas dentro de la sala de Consejo General del INE, obligó a que el consejero presidente,

Lorenzo Córdova, decretara un receso para el desalojo del lugar.

Fernández Noroña rindió protesta como representante del PT ante el INE y al darle la palabra, no utilizó el cubrebocas como medida sanitaria impuesta por el órgano electoral ante la pandemia por Covid-19.

Fernández Noroña acusó que se le quería imponer "mordaza" y agregó que al hablar toma agua de manera constante, por lo que no usaría el cubrebocas.

"Me quieren amordazado, hablaré sin mordaza. Si usted me quiere censurar, yo no puedo hablar amordazado", señaló.

Lorenzo Córdova insistió en que hay un protocolo en el INE y que si la intención era hablar sin cubrebocas, lo invitó a pasar a la oficina del PT en el Instituto.

Fernández Noroña pidió respeto a su derecho constitucional de no utilizar cubrebocas y dijo no estar enfermo, además de una separación adecuada y estar en un lugar ventilado.

"Agradezco que me traten como si fuera la peste porque tengo el germen de la libertad y es terriblemente contagioso", declaró Fernández Noroña.