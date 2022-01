LO pide no adelantar juicios

Ciudad de México.- El presidente Andrés M. López Obrador lamentó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido este domingo en Tijuana, y llamó a no vincularlo, en automático, con la demanda laboral que sostenía contra una empresa televisiva propiedad del exgobernador Jaime Bonilla.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario aseguró que el gobierno federal mantenía comunicación con la periodista, y manifestó que no es responsable adelantar juicios, por lo que pidió esperar a que se investigue el caso.

"Hay que ver el móvil, si hay vinculación con lo de la denuncia de tipo laboral y ver quiénes son los responsables, verlo con mucha responsabilidad, aunque sea redundante lo que planteo, quiénes fueron, si hay autores intelectuales, quiénes fueron los autores materiales, se está haciendo ya toda la investigación", resaltó.

"No se puede así, en automático, vincular una demanda de tipo laboral a un crimen, no es responsable adelantar ningún juicio. Hay que esperar y ver quiénes estaban informados. No dejar de considerar lo político, porque siempre hay confrontación, diferencias".

Agregó que los asesinatos contra periodistas terminarán "cuando entre todos avancemos para purificar la vida pública, para que lo material no sea lo que predomine".