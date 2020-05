LO pide no relajar medidas

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población mexicana a no relajar la disciplina sanitaria contra la pandemia del coronavirus o de lo contrario, dijo, puede fallar el pronóstico de los expertos para regresa a la "nueva normalidad".

"Hacer un llamado a todos los mexicanos: es cierto que estamos a punto de tener menos casos, sobre todo en Quintana Roo, Tabasco, el Valle de México, Sinaloa, Baja California, también en algunos otros estados, pero en estos días tenemos que cuidarnos más, no relajar la disciplina, no confiarnos", pidió.

"Tenemos las proyecciones de los técnicos, los científicos, matemáticos, que estamos arriba [en la curva de contagios] y que en unos días, cuando mucho a mediados de la semana próxima, empieza un descenso en los sitios de más afectación; pero si en estos días volvemos a la movilidad de antes, o empezamos a relajar la disciplina, pues puede fallar el pronóstico".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario desestimó los mensajes que han circulado en redes sociales que convocan a una fiesta para crear una supuesta inmunidad contra el Covid-19.

El presidente criticó que los diarios famosos del mundo como The New York Times, The Washington Post, Financial Times y El País mienten y calumnian.

"Los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian New York Times, Washington Post, Financial Times y El País. muy famosos, pero sin ética, por eso también ellos tienen que hacer una autocrítica, una revisión, para el regreso a la nueva normalidad porque ya no es regresar a lo mismo, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural, ni en lo que tiene que ver con la comunicación", aseguró.