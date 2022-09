LO propone consulta sobre el Ejército

Ciudad de México.- México ha consultado a los ciudadanos sobre grandes infraestructuras o sobre la revocación del mandato del presidente y ahora quiere hacerlo sobre el último tema que ha sembrado polémica: El papel del Ejército en la seguridad pública.

El presidente López Obrador propuso el viernes hacer una consulta popular sobre el tema a principios del año próximo.

Sin embargo, no está claro si tal consulta tendría alguna repercusión real o no porque el mandatario dijo que para que no cueste dinero no intervendrían las autoridades electorales, con lo que no sería vinculante. “Hay que buscar un mecanismo”, afirmó.

La propuesta llega cuando algunos cambios legales que aumentan la militarización de las labores policiacas en el país ya han sido aprobados por el Congreso y otras están en proceso de aprobarse, pese a las duras críticas recibidas de organizaciones nacionales e internacionales de DH.

Las preguntas serían:

1.- ¿Estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?

2.- ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?

3.- ¿Cuál es tu opinión, que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública?