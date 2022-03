Lo que más deseamos es llegar con bien a casa: mujer policía

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Durante la marcha del 8M, Día Internacional de la Mujer, una oficial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) compartió en su cuenta de cuenta de TikTok un video en donde se aprecia a varias de sus compañeras heridas por los enfrentamientos entre colectivos y elementos de la policía.

La oficial Ali Fragos dijo que "no es que las policías no estemos de acuerdo con la marcha, claro que reprobamos la violencia contra las mujeres. Pero sí nos indigna ser agredidas".

También mencionó que es "muy doloroso" ver a sus compañeras lesionadas.

"Hay que recordar que no es una lucha entre nosotras. Somos mujeres, madres, hijas, hermanas; lo que más deseamos es llegar con bien a casa.

En las imágenes del video se aprecia cómo el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) da los primeros auxilios a una mujer policía que aparentemente está lesionada de la cabeza.

