Lo que sabemos de la ejecución en Nuevo Laredo

CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- Luego que se diera conocer un video en el que Elementos del del Ejército Mexicano alteraron la escena en la que murieron 5 hombres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, esto es lo que sabemos del caso.



Enfrentamiento entre civiles armados y el ejército

El 18 de mayo se reportó terror en Tamaulipas: Reportan balaceras y bloqueos cerca de un centro comercial ubicado en la colonia Los Encinos.



Reportan enfrentamiento que dejó 5 muertos en Tamaulipas

La alcaldesa de Nuevo Laredo Carmen Lilia Canturosas pidió a la ciudadanía no salir de su casa o sus centros de trabajo debido a la balacera que duro más de una hora y media.

Se dio a conocer que se utilizó trailers, camiones de reparto y unidades particulares para obstaculizar el paso de los militares que trataban de dar alcance a personas armadas a bordo de diversas unidades.

De acuerdo con los reportes oficiales se trató de un enfrentamiento luego que civiles armados atacaron a militares.

Durante el hecho ciudadanos que se encontraban dentro de la plaza comercial de grabaron y compartieron en redes sociales el momento de la "balacera".

"A la verg....", se oye decir a quien graba y por más de 20 segundos se oyen disparos muy cerca.

Aunque hasta ese momento no se habían reportado heridos.

Balacera en Nuevo Laredo, Tamaulipas entre civiles armados y Ejército Mexicano



El hecho se intensificó cerca de un centro comercial en la colonia Los Encinos y hasta el momento, las autoridades no han informado si hay personas heridas#VIDEO: ESPECIAL pic.twitter.com/UoWJdLSuxD — El Universal (@El_Universal_Mx) May 18, 2023

#VideoImpactante | "¡Protégenos señor, protégenos padre santo!". Entre balazos, llanto de niños y rezos, se registra intensa balacera. Gente quedó en el fuego cruzado. #NuevoLaredo #Tamaulipas pic.twitter.com/UwqERENOH5 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 19, 2023

"¡Protégenos, señor!", personas rezan mientras se resguardan durante balacera en Nuevo LaredoUn grupo de personas, en su mayoría mujeres se tiran al suelo de un local de comida e intentan resguardarse bajo una mesa, y al mismo tiempo niños lloran al escuchar los disparos.Una de las mujeres reza: "¡Protégenos señor, protégenos padre santo!", grita la mujer.

Hombres armados emboscan a elementos de la Guardia Nacional en Reynosa

Mientras ocurría esto, otro grupo de elementos de la Guardia Nacional fue emboscado por un comando en la Carretera Federal Reynosa-San Fernando, durante este enfrentamiento murió uno de los agentes e hirieron a 2 peritos de gravedad.



Localizan Jeep Grand Cherokee con armas y equipo táctico en Las Cumbres

Durante los recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Las Cumbres del municipio de Reynosa, personal de la Guardia Estatal localizó y aseguró un vehículo con impactos de arma de fuego.

El vehículo en cuestión fue una Jeep Grand Cherokee color arena, el cual fue hallado sin reporte de robo tras la verificación en la Plataforma México del Registro Público Vehicular (REPUVE).

En su interior se encontraron seis cargadores de arma de fuego, un arma de fuego y un chaleco táctico color beige.



Revelan video de militares alterando escena en Nuevo Laredo

En medio de este contexto, fue hasta el martes 6 de junio que distintos medios de comunicación incluido EL UNIVERSAL un video de una cámara de seguridad de la Plaza Paseo Monterrey en el que se ve a los militares alterando una escena.

El metraje registró el momento en el que una camioneta negra a toda velocidad se estrelló contra la barda perimetral del centro comercial y tras esta aparece una unidad del Ejército Mexicano número 0916579, con 11 elementos

Con precaución los militares se acercan a la unidad, uno dispara contra la llanta, luego otro contra el piso. Proceden a sacar a los 5 ocupantes de la camioneta y los colocan contra el muro.

Mientras tanto un militar saca un arma larga, se ve a otro militar con un chaleco táctico mientras su compañero arrastra a un hombre.

En el video y marcando las 24:35 se ve a un elemento de la Sedena dar instrucciones y señala el muro para que disparen, 10 minutos después los elementos se dispersan y comienzan a disparar hacia el matorral que se encuentra frente a ellos y se protegen contra el vehículo.

Pero hay uno de los militares que se queda vigilando a los detenidos, hasta que les dispara, se mueven y dejan de dar señales de vida.

En otro momento se ve a un soldado tomar un arma larga y colocarla a uno de los detenidos con lo que parece una bolsa, hace lo mismo con otro.

Minutos más tarde uno de los militares graba la escena mientras los soldados están reunidos.

Una hora después, a las 15:58 llega una ambulancia para llevarse a uno de los heridos.

Abren investigación por escena alterada por militares

Al respecto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo a EL UNIVERSAL que se encuentran revisando y analizando el video.

Tras un video difundido este martes en diversos medios de comunicación, donde se observa que los uniformados mataron a cinco civiles en Nuevo Laredo, supuestamente el 18 de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que, en virtud de encontrarse involucradas personas civiles, la Fiscalía General de la República (FGR) es la facultada para investigarlos.

La dependencia garantizó a la sociedad que no existe impunidad en el desempeño del personal militar, ni se solapará ninguna conducta contraria al Estado de derecho.

"Esta Secretaría ratifica el firme compromiso con el pueblo de México, de actuar en todo momento en el cumplimiento de sus misiones con irrestricto apego al respeto de los derechos humanos y a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza", enfatizó la Sedena.



AMLO reconoce posible "ajusticiamiento" en caso de militares

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hubo un posible "ajusticiamiento" y se investiga una "ejecución extrajudicial", en el caso de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde elementos del Ejército detuvieron a cinco personas y luego aparecieron muertos.

En conferencia de prensa, el también Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas condenó los hechos y dijo que no se puede permitir excesos en uso de la fuerza o violaciones a los derechos humanos.

"Cuando hay un abuso, un exceso, cuando se violan derechos humanos tiene que castigarse a los responsables y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y ya están a punto de ponerse a disposición a los responsables ante las autoridades competentes".

El mandatario dijo que todos los elementos castrenses que participaron en los hechos serán puestos a disposición de las autoridades.



¿Se tomará como una ejecución extrajudicial?

"Pero de entrada la misma Sedena está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Si es la FGR la que hará su trabajo, pero no hay encubrimiento, porque no toleramos la violación de los derechos humanos y repito, no somos iguales, lo mismo en el caso Ayotzinapa y en donde haya violación a los derechos humanos", dijo el presidente López Obrador.