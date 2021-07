Lo que sabemos de la variante Delta de Covid-19 y los niños

Hace unos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que su hijo menor Jesús Ernesto López Gutiérrez enfermó de Covid-19 o coronavirus. Jesús Ernesto, de 14 años, es uno de los 52,816 menores de edad que se contagiaron de Covid-19 de abril del 2020 a junio de 2021 en México. Además, 569 niños fallecieron por el Covid-19 según el último informe de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Los niños han padecido no sólo la enfermedad. La pandemia de coronavirus ha dejado una estela de dolor y muerte. La situación cobra dimensiones más graves cuando los niños pierden a uno o dos de sus padres o tutores. México, de acuerdo con un estudio publicado por la revista The Lancet, es el país con más menores huérfanos debido a la pandemia.



Los huérfanos por Covid-19 en México

La revista médica británica publicó este martes un estimado de menores que, en 21 países, quedaron en la orfandad debido al Covid-19. En el caso de México, entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2021, 131 mil 325 menores de 18 años perdieron por lo menos a uno de sus cuidadores principales (padre, madre o abuelos tutores). La cifra supera a la de países como India, con 116 mil 263; Brasil, con 113 mil 150, o Estados Unidos, con 104 mil 884.

Un total de 33 mil 342 menores mexicanos perdieron a sus madres, mientras que 97 mil 951 se quedaron sin sus padres a causa del coronavirus; 32 perdieron a ambos padres. El síndrome inflamatorio severo y menos vacunas en niños La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre el doble impacto del coronavirus en los menores: por un lado, los que se contagian pueden desarrollar un síndrome inflamatorio severo; por el otro, el enfoque en la pandemia ha derivado en que cientos de miles de niños se queden sin sus esquemas de vacunación normales, exponiéndolos a nuevos riesgos.

En su conferencia semanal, Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para Covid-19 de la OPS, señaló que hasta ahora "la evidencia sugiere que niños y adolescentes serían menos susceptibles a la infección" con el virus del Sars-CoV-2; sin embargo, "tienen un rol obvio en la dinámica de transmisión".

Los menores que se contagian de coronavirus son, dijo, "por lo general asintomáticos y cuando se enferman suelen tener enfermedad leve, con síntomas semejantes a las enfermedades frecuentes en esas edades". Un 6% del total de casos de Covid-19 en las Américas, comentó, ocurrió en menores. Pero algunos de ellos, alertó, "pueden desarrollar un síndrome inflamatorio multisistémico más grave e incluso mortal".

Desde mayo de 2020, detalló, "24 países y territorios de América han notificado 6 mil 681 casos confirmados acumulados de este síndrome inflamatorio multisistémico, incluidas 135 defunciones". No es el único modo en que la pandemia está afectando a los menores. De acuerdo con Carissa Etienne, directora de la OPS, dado que la atención se concentra desde el año pasado en la pandemia, eso ha significado que los niños se han quedado sin sus esquemas de vacunación. "Más de 300 mil niños, principalmente en Brasil y México, no recibieron sus inmunizaciones el año pasado, lo cual los dejó vulnerables a infecciones prevenibles que son, sin embargo, mortales". Etienne subrayó que "estamos viendo descensos peligrosos en el nivel de vacunación contra el sarampión en toda nuestra región. La cobertura de primeras dosis de la vacuna contra el sarampión disminuyeron 10% en 8 países en las Américas, incluyendo Venezuela, Panamá y Brasil", lamentó.

Esta situación, añadió, es por demás peligrosa: "Arriesgamos una avalancha de problemas de salud que se empeorarán en las Américas" por la falta de vacunas aplicadas a los menores.



Los síntomas de la variante Delta en niños

En la tercera ola de coronavirus que vive México, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó que en las últimas semanas se ha incrementado el número de personas que acuden a realizarse una prueba para detectar Covid-19 en los kioscos que instaló la Ciudad, incluso, ha crecido el número de menores de edad que se someten a esta prueba.

Los contagios que vive el país, en especial el Valle de México, se ven influidos por la variante Delta. Además, ahora los contagios se ubican más entre quienes no están vacunados, que son los más jóvenes, aunque la vacunación para la etapa de 18 a 29 años empezó esta semana en la CDMX.

Sandra López-León, médico con Doctorado en Epidemiología y Genética, ubicó a los estornudos, dolor de cabeza y tos, "como una gripa de toda la vida", como los principales síntomas de la variante Delta de coronavirus o Covid-19. La especialista recomendó a quienes ahora presentan síntomas de gripa realizarse una prueba para descartar que sea coronavirus o Covid-19.

"La nueva variante es más parecida a una gripa como si fuera una gripa de toda la vida, pero ahora se está viendo que es Covid. La gente que me está escuchando si tienen síntomas de gripa, puede ser Covid", por lo que recomendó realizarse una prueba para descartar que sea coronavirus, inclusive en niños.