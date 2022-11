Lo que se sabe de Lidia Gabriela, quien murió tras arrojarse de taxi

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- Lidia Gabriela de 23 años era originaria de Tamaulipas y falleció este martes 2 de noviembre tras lanzarse de un taxi cuando presuntamente el conductor intentaba privarla de la libertad.

El último registro que se tiene del vehículo Nissan Versa con cromática de taxi, es el seguimiento de las cámaras de videovigilancia de la Ciudad, en las inmediaciones del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Aunque en un inicio la primera versión de la Fiscalía capitalina fue que Lidia había sido atropellada, las indagatorias posteriores arrojaron que tomó un taxi y que el conductor no quiso bajarla en el sitio solicitado, por lo que se arrojó de la unidad.

La investigación detalló que la víctima tomó un taxi de aplicación en la colonia Las Peñas, Iztapalapa y el conductor no quiso bajarla en el sitio solicitado, por lo que se lanzó del vehículo. El conductor fue identificado como Fernando "N", quien antes de la mañana de este sábado se encontraba desaparecido, según los testimonios de su hermana María Velázquez.

Al llegar al metro Constitución, el conductor arrancó por el carril de alta velocidad, por 100 metros adelante de la estación, la víctima se aventó del vehículo, se golpeó en la cabeza y perdió la vida.

Otras versiones de los hechos...

El periodista Carlos Jiménez señaló que pese a que el taxista no arrojó o agredió directamente a Lidia puede ser imputado por dos delitos: Omisión de auxilio y homicidio.

Sin embargo, un trailero surgió como testigo y detalló que Fernando sí aventó a la joven del taxi. "Ese maldito la tiró", declaró.

El trailero grabó un video que presentó Ciro Gómez Leyva, en el que narró que:

"Venía circulando en los carriles de alta de Ermita y me percato que en la calle de a pie de escalera del Metro Constitución, sale el taxi muy rápido, en la ventanilla trasera, la chica trae la cabeza de fuera, gritando que la ayudarán, auxilio".

Sin embargo, también atestiguó que Lidia Gabriela intentaba arrojarse del taxi.

"Veo que la chica viene sacando el cuerpo como para, intentando como desesperadamente, querer arrojarse".

¿Qué pasó con Lidia Gabriela?

Los familiares de la víctima, identificada como Lidia Gabriela, reconocieron el cuerpo de la joven y fue velada en Tampico este viernes, donde hubo una misa de cuerpo presente y después fue despedida en el panteón San Gerardo, ubicado en la zona norte de la ciudad.

Lydia Barrientos, mamá de la joven, así como otras personas que la acompañaron en su dolor, pidieron justicia a las autoridades de la Ciudad de México, "exijo justicia, es lo que pido", expresó la señora.

Detienen al conductor del taxi donde se arrojó Lidia

Agentes de la policía capitalina detuvieron la mañana de este sábado a Fernando "N" conductor del taxi desde donde se arrojó Lidia Gabriela, por portación de drogas en la alcaldía Tláhuac.

En un principio dijo ser Federico Velazquez Garnica y no Fernando Velazquez.