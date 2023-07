Lo que se sabe sobre los padres que golpearon a maestra en Edomex

A-AA+

CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx., julio 29 (EL UNIVERSAL).- En el caso de una pareja que agredió a una maestra de kínder, su hijo Christopher regresó a casa con sus abuelos tras la aprehensión de sus padres. Jesús Adib "N" y Laura "N", quienes fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión.

El abogado de los padres, César Alfonso Sánchez Aguilar, comentó que esperan poder obtener la libertad de Laura antes de cumplir los 45 días de prisión preventiva justificada. Sin embargo, el padre recibió una nueva orden de aprehensión.

La segunda orden de aprehensión por reclusión contra Jesús Adib "N" se llevó a cabo por homicidio en grado de tentativa en agravio de una mujer en Cuautitlán Izcalli el 30 de junio. Tras los sucesos recientes, EL UNIVERSAL realizó una recopilación de los hechos.



Agresión a maestra de kínder

El lunes 17 de julio Jesús y Laura junto con su hijo de tres años, de nombre Christopher, se presentaron al kínder "Frida Kahlo" donde agredieron a la profesora Brenda y a la cocinera Roselia en hechos captados en video por una cámara de seguridad.

Ese mismo día la maestra Brenda y la empleada de cocina Roselia acudieron ante el Ministerio Público a denunciar que fueron encañonadas, obligadas a hincarse y en el caso de la profesora obligada a pedir perdón al niño de 3 años.

En el video se observa a los dos padres de familia agrediendo a golpes y amenazando a punta de pistola a una profesora del kínder Frida Kahlo en Cuautitlán Izcalli, mientras presuntamente el menor de edad se reía de la agresión.

De acuerdo con los hechos los dos padres entraron al plantel educativo para resolver un problema que tenían con su hijo por una lesión que tenía en el brazo, durante la agresión el padre también amenazó a la cocinera del plantel educativo.



Denuncian a profesora por presuntos golpes contra el niño Christopher

El 18 de julio Jesús y Elena acudieron al Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía mexiquense a denunciar las agresiones que aseguraron sufrió su hijo dentro del kínder.

El origen de la disputa en una primera versión presuntamente ocurrió por una quemadura que tenía el niño, el cual aparentemente era una mancha de café y por esa situación los padres fueron a hablar con la directora, al no atenderlos agredieron a la maestra "responsable".

Al salir del llamado edificio rosa de la Fiscalía mexiquense fueron detenidos por el delito de "extorsión" y su hijo fue trasladado al DIF de Toluca.



Lesión de Christopher fue por rozón en resbaladilla, dice maestra

De acuerdo con los hechos, Brenda no es la profesora del menor, se encontraba en el grupo en lo que regresaba la maestra titular. Brenda trabajaba en el plantel Frida Kahlo en la sección de maternal.

El abuelo del niño, Alberto Hernández, mencionó que los padres percibieron una especie de quemadura, por lo que desde hace una semana estaban pidiendo, sin éxito, que los atendiera la directora, lo que provocó su enojo.

Ante la lesión que tenía el niño de la pareja agresora, la profesora Brenda detalló que el menor no presentaba signos de violencia "el niño no presentaba rasguños, no presentaba moretones ni mucho menos marcas de alguna mano o dedos, él presentaba una marca, ya después dijeron que es una marca de quemadura que igual se pudo generarse por la fricción de la resbaladilla que igual se tuvo que analizar antes de que ellos actuaran de esta manera", señaló.

El 19 de julio en el cierre de clases del kínder "Frida Kahlo", la maestra exigió la detención de sus agresores, afirmó junto con Roselia quienes expresaron que tenían miedo y descartó haber dañado al niño con el que aseguró había una relación de cariño.

La cocinera de la escuela Frida Kahlo, se reunieron con los directivos del plantel educativo para determinar el apoyo o acompañamiento que les darían después de ser agredidas por una pareja de padres de familia.

Tras terminar la reunión con los directivos de la escuela, Brenda declaró que ofrecieron apoyo legal y laboral a ella y a la cocinera Roselia. Sin embargo, rechazaron dar su versión de los hechos para no entorpecer las investigaciones.



Traslado de padres de familia

Jesus y Laura la pareja de padres que estuvieron 48 horas con un fuerte dispositivo de vigilancia del Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, posteriormente fueron llevados al Centro de Justicia para Las Mujeres de la Fiscalía mexiquense, para posteriormente trasladarlos a penales mexiquenses.

Jesús ingresó al penal de Cuautitlán y Laura al de Barrientos en Tlalnepantla, toda vez que en Cuautitlán no hay anexo femenil, informaron fuentes oficiales locales.

Respecto al niño Christopher, la fiscalía estatal determinó solicitar el apoyo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), para los cuidados a favor del menor de edad, donde se encontraba protegido, con la atención y cuidados debidos.

Sin embargo, los abuelos solicitaron la custodia del menor y tras 12 días bajo custodia del DIF mexiquense, el pequeño regresó a casa.



Vinculan a proceso a padres por extorsión

Durante la audiencia, la juez decidió vincular a proceso a Jesús y a Laura por el delito de extorsión, puesto que la pareja obligó a dos víctimas mujeres con golpes y con un arma de fuego a hincarse y a pedir perdón a un niño de tres años, por presuntas lesiones que sufrió su hijo.

La juez Carolina Méndez Tovar explicó que el delito de extorsión es un delito grave que se persigue de oficio, en el que se ejerce violencia, en este caso contra víctimas que son mujeres, la profesora Brenda y la empleada Roselia quienes fueron agredidas dentro de su centro de trabajo el kínder "Frida Kahlo", en Cuautitlán Izcalli y en el caso de la maestra sus lesiones fueron certificadas por un médico legista.

Jesús y Laura amenazaron a ambas víctimas con un arma de fuego, golpearon a la profesora con cachetadas, jalones de cabellos y rodillazos, al tiempo que las obligaron a ponerse de rodillas y a la maestra la obligaron a pedir perdón al niño de tres años, relató la juez.



Amenazas de muerte

Cuando Laura justificó la agresión a la profesora, por las presuntas lesiones que sufrió su hijo, la juez señaló "que no se puede tomar justicia por propia mano" y que en este caso no hay error ni duda de que la pareja de padres de familia fueron los agresores.

La violencia también se manifestó en frases como "No sabes con quién te metes. Soy la verga de Cuautitlán Izcalli" y. "Te voy a matar a ti y a tu familia", además de que afirmaron haber sido encañonadas con un arma de fuego, acuerdo a lo que las dos víctimas relataron en su denuncia ante el Ministerio Público.

Esta agresión "hacen vivir con zozobra y miedo" a las víctimas y a la sociedad, lamentó la juez.

El delito de extorsión está tipificado en el artículo 266 del código penal del Estado de México, donde se describe que su fin es causar daño -sin necesariamente obtener un beneficio económico, con violencia y en contra de víctimas que en este caso son mujeres.



Otras investigaciones a los padres

Jesús Abid, sujeto que presuntamente encañonó a la maestra Brenda en el kínder "Frida Kahlo", es también investigado por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de una mujer.

Así lo dieron a conocer autoridades de la fiscalía del Estado de México, quienes además de acusarlo de extorsión por ofrecer, junto con su pareja, 5 mil pesos y un auto a policías de investigación, también es indagado por tentativa de homicidio en agravio de una mujer de identidad resguardada.

Además, investigaciones de la FGJEM establecen "la probable relación de Jesús Abid con células criminales generadoras de violencia en la zona de Cuautitlán Izcalli dedicadas a la extorsión, narcomenudeo, robo con violencia, secuestro y homicidio".

Según la información de autoridades, durante un cateo derivado de las indagatorias en contra de la pareja que permanece en prisión preventiva, encontraron en la casa de esta familia 8 perros, dos de ellos adultos y el resto cachorros.

Los animales hallados se encontraban en condiciones sumamente insalubres y mal alimentados, además, presuntamente podrían haber sido utilizados para su venta. Es por esta razón que la autoridad determinó iniciar una carpeta de investigación por el delito de maltrato animal.



Abogado espera obtener libertad de madre

César Alfonso Sánchez Aguilar, abogado de Jesús "N" y Laura "N", dijo que esperan poder obtener la libertad de Laura antes de cumplir los 45 días de prisión preventiva justificada que dictó un juez por el delito de extorsión, por el que fueron vinculados a proceso ella y su esposo.

En entrevista posterior a la salida de Christopher del albergue Villa Hogar del DIFEM, indicó que confió en que resolverán el amparo a favor de la imputada, quien se observa en el video del 10 de julio ingresando al kínder Frida Kahlo en Lomas de Cuautitlán Izcalli, y agrede a Brenda, la maestra de su hijo, a quien a golpes le obliga a hincarse y pedir perdona al menor de tres años, por presuntamente haber agredido.

El abogado dijo que "lo que vamos a interponer es un recurso de apelación en contra de la vinculación a proceso por el tipo penal de extorsión", explicó.