Localiza Semar tres laboratorios clandestinos
Eran empleados para la producción de drogas sintéticas en Durango y Sinaloa
CIUDAD DE MÉXICO.- En diversas acciones, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y neutralizaron tres laboratorios clandestinos empleados para la producción de drogas sintéticas en Durango y Sinaloa, que probablemente corresponden a "Los Mayos" y uno en Michoacán relacionado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en alianza con "Los Viagras".
La dependencia informó que, en la localidad de Carricitos, Durango, se realizó un recorrido terrestre donde se ubicó un laboratorio clandestino y aseguraron mil 150 litros y 695 kilos de precursores químicos y material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.
En la comunidad Los Cedros, Sinaloa, los navales desmantelaron un laboratorio clandestino e incautaron 750 kilos de producto terminado, mil 150 litros y 695 kilos de precursores químicos.
En La Escondida, Michoacán, los uniformados hallaron e inhabilitaron un laboratorio, se decomisaron 9 mil 700 litros y 500 kilos de precursores químicos, además de equipo de laboratorio y herramientas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En estos operativos también participaron integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional.
De acuerdo al gobierno federal se han destruido a nivel nacional mil 900 laboratorios durante la presente administración.
El 8 de septiembre la Semar detalló que, en Carricitos, Durango, los navales destruyeron dos laboratorios clandestinos empleados para la elaboración de sustancias ilícitas e incautaron 21 mil kilos de presunta metanfetamina ya procesada. Así como diversos precursores químicos, entre ellos: mil litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, mil litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencilo, 575 kilogramos de sosa cáustica y 200 kilogramos de cianuro de sodio.
El material fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integró la carpeta de investigación.
En esa ocasión la Semar resaltó que se evitó que 525 mil dosis de droga lleguen a las calles, se estimó una afectación económica a la delincuencia organizada de 6 mil 523 millones 26 mil 885 pesos.
El 15 de agosto inhabilitaron un laboratorio clandestino empleado para la elaboración de sustancias ilícitas, decomisaron alrededor de 12 mil 850 kilos de metanfetamina en Nayarit.
no te pierdas estas noticias
Embajador Ronald Johnson facilita llamada clave entre Sheinbaum y Trump
El Universal
Sheinbaum y Trump dialogan en llamada mediada por el embajador Ronald Johnson
Alejandro Moreno reprueba la falta de resultados de Morena en seguridad
El Universal
El presidente del PRI, Alejandro Moreno, expresa preocupación por la situación de seguridad bajo el gobierno de Morena.
Refugio. Crematorio clandestino, ratas y alimentos contaminados
El Universal
Descubren plaga de ratas y crematorio clandestino en el Refugio Franciscano de Cuajimalpa. Detalles impactantes revelados por la Fiscalía.