Localiza Semar tres laboratorios clandestinos

CIUDAD DE MÉXICO.- En diversas acciones, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y neutralizaron tres laboratorios clandestinos empleados para la producción de drogas sintéticas en Durango y Sinaloa, que probablemente corresponden a "Los Mayos" y uno en Michoacán relacionado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en alianza con "Los Viagras".

La dependencia informó que, en la localidad de Carricitos, Durango, se realizó un recorrido terrestre donde se ubicó un laboratorio clandestino y aseguraron mil 150 litros y 695 kilos de precursores químicos y material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.

En la comunidad Los Cedros, Sinaloa, los navales desmantelaron un laboratorio clandestino e incautaron 750 kilos de producto terminado, mil 150 litros y 695 kilos de precursores químicos.

En La Escondida, Michoacán, los uniformados hallaron e inhabilitaron un laboratorio, se decomisaron 9 mil 700 litros y 500 kilos de precursores químicos, además de equipo de laboratorio y herramientas.

En estos operativos también participaron integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional.

De acuerdo al gobierno federal se han destruido a nivel nacional mil 900 laboratorios durante la presente administración.

El 8 de septiembre la Semar detalló que, en Carricitos, Durango, los navales destruyeron dos laboratorios clandestinos empleados para la elaboración de sustancias ilícitas e incautaron 21 mil kilos de presunta metanfetamina ya procesada. Así como diversos precursores químicos, entre ellos: mil litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, mil litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencilo, 575 kilogramos de sosa cáustica y 200 kilogramos de cianuro de sodio.

El material fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integró la carpeta de investigación.

En esa ocasión la Semar resaltó que se evitó que 525 mil dosis de droga lleguen a las calles, se estimó una afectación económica a la delincuencia organizada de 6 mil 523 millones 26 mil 885 pesos.

El 15 de agosto inhabilitaron un laboratorio clandestino empleado para la elaboración de sustancias ilícitas, decomisaron alrededor de 12 mil 850 kilos de metanfetamina en Nayarit.