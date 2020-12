Localizan a joven desparecida hace un mes en Hidalgo

A un mes de que Lizeth Lugo Hernández desapareciera en el municipio de Huasca Hidalgo, la Procuraduría de Justicia del estado desactivó la ficha de búsqueda y sus familiares dieron a conocer que la joven fue víctima de un delito grave. El lunes la Fiscalía informó que Lizeth Lugo había sido localizada y presentada ante el Ministerio Público; sin embargo no se dieron a conocer los detalles.

La desaparición de Lizeth generó una fuerte inconformidad en el municipio donde sus familiares y vecinos salieron a las calles para exigir su búsqueda. La joven de 24 años de edad fue vista por última vez el siete de noviembre por la mañana, luego de que según algunos testigos dos sujetos la subieron por la fuerza a un vehículo. Entre las acciones emprendidas por la familia de Lizeth fue la creación de la página "Nos falta Liz", ahí denunciaron que no fueron avisados de la localización de la joven y conocieron del hecho a través de las redes sociales donde se compartía que la ficha era desactivada.

En otra publicación informaron que por seguridad Lizeth no se encontraba con ellos ya que había sido víctima de un delito grave, "Lizeth Lugo ha sido localizada y se encuentra bien dentro de lo que cabe, Dios es grande y nos hizo el milagro, resguardó de su vida y esperemos que pronto esté con nosotros, por seguridad de ella y de la familia es todo lo que les podemos decir ya que es un tema delicado".

Agradecieron el apoyo que les brindaron los vecinos y reiteraron que la joven nunca se había ido con el novio como algunas personas lo rumoraron. "Tampoco estuvo desaparecida por voluntad propia pues desde un principio fue privada de su libertad, no se cierra el caso las investigaciones seguirán". Pidieron la comprensión de los ciudadanos al de no informar más por motivos de seguridad.