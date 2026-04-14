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Localizan a otros dos decapitados en Tabasco

Por El Universal

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
A
Localizan a otros dos decapitados en Tabasco

Villahermosa, Tab.- La cifra de víctimas del crimen organizado sigue creciendo en el estado de Tabasco, donde dos hombres decapitados fueron localizados, con lo que ya alcanzan nueve casos de este tipo en lo que va del año.

Durante las primeras horas de ayer lunes, vecinos de la Villa Macultepec, del municipio Centro, alertaron a las autoridades de que, a la altura del kilómetro 19 de la carretera Villahermosa–Frontera, fueron localizadas dos bolsas negras con restos.

También fueron abandonadas dos neveras de unicel con dos cabezas humanas, así como una cartulina con mensajes de amenaza y haciendo alusión al grupo criminal La Barredora, quien se atribuyó el crimen.

Policías estatales arribaron al lugar para acordonar la zona, avisando a la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron la carpeta de investigación.

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Apenas el 7 de abril, fueron localizadas dos personas decapitadas, en distintas comunidades de Centro y Nacajuca. No obstante, el 21 de febrero, se reportó el primer caso de decapitación, donde la víctima era un adolescente cuya cabeza fue localizada sobre la carretera a la ranchería Río Viejo de Centro.

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