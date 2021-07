Localizan a padre que desapareció cuando marchaba por desapariciones

LA PAZ, BCS., julio 20 (EL UNIVERSAL).- José Eloy Espinoza González, quien se manifestaba a través de una marcha desde La Paz, Baja California Sur, rumbo a Palacio Nacional, cuando fue reportado como desaparecido fue localizado tras nueve días de ausencia, golpeado, aunque fuera de peligro, reportaron colectivos de búsquedas. El sábado, José Eloy fue localizado y trasladado al Hospital Civil de Guadalajara para su atención médica, donde se le diagnosticó diabetes y fue atendido de sus lesiones, las cuales no comprometen su vida, informó Marcos Robledo, una de las personas que lo apoyó en su manifestación rumbo a Palacio Nacional. Confirmó que está bajo resguardo de la Comisión de Búsqueda de Jalisco y de la Comisión de Atención a Víctimas del Delito.

A través de un video que circula entre Colectivos de Búsqueda de personas desaparecidas, José Eloy informó que fue víctima de un secuestro hace nueve días; sin embargo, por seguridad, dijo no poder abundar al respecto; sin embargo, ratificó que está ya bajo resguardo y espera continuar su protesta en cuanto le sea posible.

"Me van a operar de un ojo, ya volví a perder la vista de éste y estoy con la mandíbula quebrada, pero Gracias a Dios que me alcancé a escapar. Muy pronto esperamos que siga mi camino, y les deseo a todos que encuentren a sus familiares, hijos, hermanos. Y no dejemos de estar en contacto. Yo voy a estar aquí con compañeros de la Comisión de Búsqueda y de Atención a Víctimas. Ando con diabetes, y con algunos golpes, pero ahí la llevamos. Gracias por su preocupación y gracias por todo", expresó José Eloy en un video compartido con colectivos.

Cabe recordar que el señor José Eloy Espinoza González, de 52 años, realizaba una caminata por los estados desde La Paz, Baja California Sur para llegar a la Ciudad de México, demandando resultados en la investigación sobre el caso de su hijo, Jorge Luis Espinoza, desaparecido en Cajeme, Sonora. En algún trayecto de Nayarit a Guadalajara, el 12 de julio se perdió la comunicación por completo con él José Eloy, hasta el sábado cuando se supo que había sido localizado; sin embargo, este martes se confirmó.