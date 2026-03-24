Localizan camión con migrantes

Xalapa, Ver.- Autoridades localizaron a 229 migrantes en un camión que cruzaba Veracruz, un estado del Golfo de México, cuando el vehículo estaba en un depósito policial por un reporte de robo y los extranjeros atrapados en su interior empezaron a gritar y pedir auxilio, informaron funcionarios.

El subsecretario de Gobierno de Veracruz, José Manuel Pozos, explicó a la prensa que la mayoría de los migrantes, entre ellos 17 menores de edad, procedían de Centroamérica. "Venían algunos deshidratados", dijo.

Toss agregó que algunos de ellos eran miembros de comunidades indígenas de Guatemala porque requirieron traductores de sus lenguas maternas al no hablar español.

Un trabajador del depósito de vehículos de Xalapa, la ciudad a la que llegó el camión, explicó a The Associated Press que el remolque había sido detenido unos 45 km al sureste de esa ciudad y que, horas después de su llegada al depósito, fue cuando los empleados comenzaron a escuchar gritos y golpes provenientes del interior.

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Al ver que había personas encerradas, llamaron a los servicios de emergencia para que abrieran el vehículo, agregó el trabajador que pidió no ser identificado por no estar autorizado a dar declaraciones. El gobierno de Veracruz confirmó posteriormente que el conductor del camión estaba detenido.

A lo largo de los años, los traficantes de migrantes han utilizado todo tipo de vehículos para trasladar a extranjeros por México, generalmente hacinados, en pésimas condiciones y con riesgo de morir en el intento, como ocurrió en un accidente letal al sur de México en 2021 o cuando 53 migrantes murieron tras ser abandonados dentro de un camión en San Antonio , Texas, en 2022.