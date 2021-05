Localizan con vida a Mayra Guadalupe en Sonora

Mayra Guadalupe Madrid Quiroz, joven que fue reportada como desaparecida tras solicitar un servicio de transporte por aplicación en Sonora, finalmente fue localizada con vida.

En redes sociales la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sonora informó que la joven de 28 años fue localizada.

"La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora informa que, MAYRA GUADALUPE MADRID QUIROZ, fue localizada con vida".

Sin embargo, no se ofrecen mayores detalles sobre las condiciones en que fue hallada.

--Conductor se desvió de ruta

A través de las redes sociales, familiares de Mayra Guadalupe Madrid Quiroz piden ayuda para localizarla, ya que la última vez que la contactaron dijo que el conductor de un transporte por aplicación se estaba desviando.

Lino Fernando Maytorena publicó que su último mensaje fue a las 10:14 horas de este miércoles 12 de mayo donde "notificó que el conductor se estaba desviando y de ahí ya no contesto ni llamadas, ni mensajes".

De acuerdo a la información que se pide compartir, la mujer subió a un vehículo de alquiler hacia Coppel Guerrero que se ubica en el centro de la capital de Sonora.

En un principio se difundió que el conductor era de la compañía Uber, pero la empresa emitió un comunicado en el que indicó que "no hay registro de un viaje... existen versiones públicas de que el viaje fue con otra aplicación y esta información se puede corroborar con las autoridades".

Hasta el momento no hay mayor información sobre cuál fue la empresa por aplicación involucrada en el hecho.