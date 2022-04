Localizan con vida a Vania, reportada desaparecida en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- Laura Juárez, madre de Vania Barrón, reportada como desaparecida la noche del miércoles 13 de abril, informó a EL UNIVERSAL que la joven de 26 años ya fue localizada por la Fiscalía capitalina este jueves.

"Con mucho gusto les informo que mi Vania ya fue encontrada por la Fiscalía, hace como una hora. Gracias a todos y cada uno de ustedes por sus muestra de cariño, apoyo y solidaridad, algo que no tengo con que pagar. Gracias, gracias", dijo en su mensaje Laura Juárez.

La madre de Vania comentó a esta casa editorial que su hija salió la noche del miércoles de casa y que le dijo que iría a hacer ejercicio en la colonia Lomas de Zaragoza, alcaldía Iztapalapa.

"No llevaba dinero, solo dos pesos porque dijo que iría a una farmacia a pesarse, no llevaba ni suéter". "Ella normalmente iba a correr a Utopía Teotongo, pero ayer que anduvimos checando, los policías nos dicen que no había registro. Para entrar les piden que se anote y ella no se registró". No obstante, esta noche la mamá de Vania reportó que la joven ya fue localizada.