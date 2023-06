Localizan en Quintana Roo a hermano del diputado local Omar Rodríguez

A-AA+

CANCÚN, QR., junio 25 (EL UNIVERSAL). – Sin mayores detalles, la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) informó que Marco "N", hermano del diputado local Omar Rodríguez, fue localizado luego de que un grupo de entre 10 y 15 personas armadas lo privase ilegalmente de la libertad, cuando se encontraba en una fiesta con un amigo suyo, cuyo paradero se desconoce.

Mediante sus redes sociales la institución dio a conocer que desactivó la ficha de búsqueda 87/ ZS/ 2023, de Marco "N" de 27 años, quien había sido visto la última vez en la localidad de Calderitas, en el municipio de Othón P. Blanco, en el sur del estado.

Omar Rodríguez, legislador por Morena, habría difundido desde sus redes sociales que su hermano había sido sustraído de una fiesta, junto con otra persona, y que personas armadas se los llevaron a bordo de camionetas de color blanco rumbo a Calderitas.

Aun cuando su hermano fue ya localizado, de acuerdo con la FGE, el diputado no lo ha confirmado en sus redes sociales, ni se han brindado mayores detalles acerca de cómo ocurrieron los hechos, ni datos sobre el estado en que se encuentra la víctima; si fue liberado, si escapó o si las autoridades lo encontraron.

En cuanto a la otra persona, también privada de la libertad, la Fiscalía se limitó a precisar que la familia no presentó denuncia alguna y no respondió si fue localizado o no.