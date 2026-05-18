Localizan en Zacatecas artefactos explosivos

Zacatecas, Zac.- Derivado de un operativo realizado en el municipio de Tabasco, Zacatecas, se localizaron y desactivaron entre cinco y siete artefactos explosivos artesanales que fueron colocados por un grupo del crimen organizado sobre un tramo carretero; se presume se pretendían hacerlos explotar contra las fuerzas de seguridad.

Las áreas de inteligencia detectaron movimientos de elementos del crimen organizado que indicaban la posible colocación de artefactos explosivos en puntos estratégicos, donde últimamente se han desplegado los patrullajes de convoy de policías estatales y militares.

Por ello, el sábado se desplegó un operativo en esa región sur del estado, colindante con el estado de Jalisco, a la altura del municipio de Tabasco, lo que generó el cierre de la circulación de la carretera federal 54 durante varias horas.

Al respecto, la Vocería de la Mesa Estatal de Seguridad informó que en dicho municipio se realizaba "un operativo coordinado por fuerzas de seguridad, encabezado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, tras la localización preliminar de probables artefactos explosivos".

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Se estima que fueron cerca de cinco o siete artefactos que estaban ocultos entre la maleza, por ello, el lugar fue resguardado por personal especializado del Ejército Mexicano y quedó a cargo de la investigación la FGR.