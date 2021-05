Locatel recibe 7 mil llamadas para ayudar tras colapso del Metro

Minutos después del colapso de la Línea 12 del Metro que dejó el saldo de 25 personas sin vida y más de 70 heridos, los capitalinos nuevamente mostraron la solidaridad y empatía. En una hora Locatel recibió más de 7 mil llamadas en las que los ciudadanos solicitaban información de cómo llegar al lugar, cómo podrían ayudar y preguntaban dónde donar sangre.

Los encargados de Locatel y del número de emergencia 911 destacan que en ese momento, no se recibió una sola llamada de broma o que buscara distraer al personal que canalizaba sus energías en ubicar e identificar a los heridos y a tratar de orientar a todos aquellos que pedían información o que preguntaban por algún familiar o amigo.

Durante las siguientes horas al accidente se recibieron 257 reportes de personas temporalmente no localizables, es decir, de aquellos que sus familiares sabían que usaban esa línea justo en la hora del accidente y que por alguna causa no llegaron a casa esa noche o no podían hacer contacto con ellos vía telefónica. Conforme los grupos de rescate se organizaban, Locatel fue ubicando a todos y cada uno de ellos y casi en tiempo real se informó sobre los que estaban en hospitales y quienes lamentablemente perdieron la vida y el estatus de los otros que no aparecieron de manera inmediata.

De esa cifra, hasta ayer jueves, sólo tres personas no estaban localizables; sin embargo, Jorge Luis Pérez López, director General de Contacto Ciudadano de la Agencia Digital de Innovación Pública, explicó que posiblemente esas personas no iban en alguno de los vagones siniestrados. Incluso, dos de ellos no tienen teléfono celular, lo que ha complicado su ubicación.

Mientras que uno más sólo tiene contacto los fines de semana con sus familiares, por lo que no descarta que en las siguientes horas sea ubicable.

"Teníamos hasta la mañana del jueves cinco personas no localizables, pero en el transcurso de día se comunicaron dos con sus familias y tuvimos la certeza de que estaban bien, sólo quedan tres", explicó Pérez.