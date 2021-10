Logra LO acuerdo para presa El Zapotillo

TAMALCAPULÍN, Jal.- Con el compromiso que no se inundarán los pueblos, el presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzó un acuerdo con los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo para continuar con los trabajos de la presa El Zapotillo, que incluirá recursos adicionales para construir vertedero y un plan integral para el desarrollo de la región.

A cambio los habitantes de esta zona de los Altos de Jalisco, en solidaridad dijo el Mandatario mexicano, compartirán agua del Río Verde para los habitantes de Guadalajara.

El presidente López Obrador llevó a cabo una asamblea informativa para conocer la decisión de estos tres pueblos con la propuesta técnica elaborará por la Comisión Nacional de Agua (Conagua) entorno a la presa El Zapotillo.

"Nuestros muertos y raíces no se inundan y no se reubican", señala una pancarta colgada en la entrada del cementerio municipal de este pueblo que por 16 años luchando para no quedar bajo el agua. El presidente fue recibido entre aplausos, besos y bendiciones, mientras que el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro fue acogido con reproches y reclamos de los gabinetes los tres poblados.

En su mensaje el presidente López Obrador pidió dejar atrás las diferencias y profesar el amor al prójimo.

"Esa es la solidaridad verdadera, no podemos ser egoístas, si la gente humilde y pobre de Guadalajara requiere agua de este río se les va a dar por la voluntad de ustedes".

Recordó que hace un mes visitó esta región porque se acordó que las comunidades analizarían la propuesta de Conagua.

"Vamos a reforzar el proyecto que se presentó, según los técnicos de Conagua con la propuesta que ellos hicieron no se inundaban los pueblos, si embargo, los técnicos de los pueblos, tienen otro punto de vista, quieren más seguridad, es decir que además de lo que propone Conagua haya obras para garantizar que no habrá, en las peores circunstancias, inundación, para reforzar esa propuesta se habla de este canal o un túnel, y si se requiere presupuesto, yo puedo garantizarlo".

El Mandatario se comprometió a regresar en un mes para firmar un programa integral de desarrollo para esta región, que elaboran los pobladores de los Altos.

El gobernador Enrique Alfaro no emitió ningún mensaje durante la asamblea informativa.