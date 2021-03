López-Gatell acusa a medios de querer apropiarse de duelo por muertes

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que los medios de comunicación que usarán en sus portadas las más de 200 mil muertes por Covid-19 registradas hasta el día de hoy, representan grupos de interés que están en contra de los cambios que realiza el Gobierno Federal.

Durante la conferencia vespertina sobre el comportamiento del coronavirus y la estrategia de vacunación en México, López-Gatell aseveró que estos medios tienen una afición por los números y que solo se concentran en "el lado más triste de la epidemia".

"Sí veo mañana en varios periódicos de circulación nacional, lo digo con base en la experiencia porque lo vemos, porque cuando llegamos a 30 mil lo pusieron, cuando llegamos a 50 mil lo pusieron, cuando llegamos a 100 mil lo pusieron, no sería de extrañar que a 200 mil, parece que hay una afición por los números redondos, cada vez que se completa una cifra les gusta ponerlo".

Aseguró además, que la "obsesión" de los medios por destacar estas cifras entiende a varias razones, algunas de ellas son de aspecto comercial o apropiarse del dolor de las familias que han padecido de la enfermedad.

"Ha habido también en estos medios, y en varios otros de televisión, de radio, esta afición por concentrarse en el lado más triste de la epidemia, y pienso que en ese sentido, esa obsesión entiende a varias razones, desde luego la posibilidad de tener más ganancias, aumentar la rentabilidad de los periódicos, que suban las acciones, en fin el aspecto comercial, pero también es el usar el duelo, el dolor y la tristeza de las personas, de las familias que muy lamentablemente han sufrido la enfermedad o han padecido una enfermedad grave, que han tenido momentos de angustia, de dolor, de desolación, o que han perdido familiares y tratar de apropiárselo, pareciera como que fueran sus representantes, no estoy seguro que 200 mil familias le hayan conferido esta capacidad de representación a estos medios que representan diversos grupos de interés económico y político que están en contra de los cambios que están ocurriendo en esta etapa de gobierno".

Las lecciones aprendidas de López-Gatell durante la pandemia. Respecto a la valoración de la epidemia, el subsecretario destacó tres lecciones aprendidas. La primera de ellas, dijo, es la necesidad de un sistema de salud gratuito, público, de calidad y universal.

"Venimos de varios gobiernos que han hecho lo contrario, han privatizado, han habido fraudes, hospitales abandonados, falta de inversión en casi todo", dijo.

El otro elemento que señaló son las epidemias de enfermedades crónicas no transmisibles, como lo son la diabetes, la obesidad, la hipertensión, etc.

"Las enfermedades crónicas son uno de los determinantes principales de la mortalidad Covid, estas 200 mil personas que lamentablemente han perdido la vida en México tienen en su mayoría, 87%, tienen enfermedad crónica, al menos una".

La tercera lección aprendida, dijo, es la desigualdad social.

"La economía de México, al igual que otros países, ha ido reduciendo la distribución del ingreso, México a lo largo de los últimos 30 años ha ido recurriendo a ser uno de los países con mayor desigualdad social y económica, para decirlo de manera muy simple, hay unas pocas familias de ricos muy ricos, millonarios que tienen la mayoría de la riqueza del país, y una gran cantidad de familias que tienen insuficiente cantidad de recursos".

En su conclusión sobre el impacto que ha traído consigo la pandemia por Covid-19 en cuanto a las muertes y contagios, el subsecretario dijo que lo ideal es que no hubiera muertes durante una crisis sanitaria, sin embargo, las epidemias son una realidad de la humanidad.

"¿Cuántas personas debieron haber padecido Covid? ¿Cuántas personas debieron fallecer por Covid-19 en México y en el mundo? La respuesta, si la vemos desde lo deseable, cero, nadie quiere que ocurra una epidemia, nadie quiere que ocurra un daño a la salud, pero las epidemias son parte de la realidad del mundo, son parte de la realidad de la humanidad", expresó.