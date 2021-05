López-Gatell descansa en Oaxaca tras "catarro común" en mañanera

Por segunda vez en cuatro meses, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, eligió a Oaxaca como destino de descanso.

Este sábado 1 de mayo, Día del Trabajo, el vocero de la estrategia contra Covid-19 fue captado cuando visitó el conocido restaurante "Las 15 Letras", ubicado en la capital del estado.

A través de redes sociales, el establecimiento dio a conocer en redes sociales las imágenes de López-Gatell.

"Esta tarde tuvimos la agradable visita del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Agradecemos que haya compartido con nosotros los sabores de Oaxaca", escribió el restaurante.

La salida de López-Gatell a Oaxaca se da luego de que el pasado 28 de abril, el subsecretario de Salud se presentó con un "catarro común" y sin cubrebocas a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su intervención en la conferencia del presidente López Obrador, López-Gatell tosió y se veía enfermo.

"Me encuentro bien, tengo un catarro común, no todo es Covid-19", dijo el subsecretario de Salud. "Tengo evidencia de que generé anticuerpos tras enfermarme de SARS CoV-2", agregó.

Esta visita a Oaxaca es la segunda ocasión en la que López-Gatell vacaciona en el estado en los últimos meses, luego de que a finales de año fue captado en el restaurante "El Alquimista", en la playa nudista de Zipolite, perteneciente al municipio de Pochutla, en la región Costa.

Esas vacaciones de López-Gatell causaron pero sobre todo porque la Ciudad de México y Oaxaca transitaban por un pico de contagios de coronavirus y hospitalizaciones, en lo que ha sido el repunte de casos más grave que ha golpeado al país.

En ese entonces, las imágenes de López-Gatell en la playa, rodeado de gente y sin cubrebocas, además de él respondiendo una llamada telefónica al bajar del avión y usando mal el cubrebocas, causaron indignación y críticas.

Como vocero de la estrategia contra la pandemia, López-Gatell logró posicionar la frase "Quédate en casa", así como otras en donde recordaba a la población que no era tiempo de vacacionar sino de resguardarse para evitar contagios.

Días antes de ser captado en Oaxaca la primera vez, pidió a la población no salir de vacaciones para no disparar los casos.

López-Gatell se excusó en esa ocasión al asegurar que en el actual contexto electoral hay quienes quieren "sacar provecho, crear demonios o enemigos para posicionarse" y dijo que su actuar en el restaurante donde fue captado sin cubrebocas fue sacado de contexto, desde entonces en varias ocasiones ha sido captado sin seguir las medidas sanitarias que él mismo promueve.

Apenas el 10 de marzo se dieron a conocer imágenes del subsecretario de salud paseando en la colonia Condesa de la Ciudad de México, luego de que él mismo explicó que se acababa de hacer la prueba de Covid y aún tenía una carga suficientemente para considerarse como "contagioso" y que aún no tenía el alta epidemiológica.

En esta ocasión, en su segunda visita a Oaxaca, el funcionario posó sonriente con sus acompañantes y se tomó fotos con el personal del restaurante.

Actualmente Oaxaca se encuentra oficialmente en amarillo en el semáforo epidemiológico de riesgo de Covid-19 del gobierno federal, lo anterior tras retroceder del verde en el que estuvo dos semanas, ante un repunte de contagios; desde hace algunos días la entidad reporta una disminución de la ocupación hospitalaria.

Según el último reporte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) actualmente se ubica en 17.1%; mientras que la entidad acumula 45 mil 971 casos, 333 activos, y 3 mil 486 decesos a causa del Covid-19.