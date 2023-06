López-Gatell justifica desaparición de 35 Normas Oficiales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien preside el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, aseguró que se decidió la eliminación de 35 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) porque "no se necesitan".

Entre las NOM eliminadas se encuentran las que definen los criterios y procedimientos para prevenir, detectar, diagnosticar y tratar enfermedades que son catalogadas como problemas de salud pública, como en el caso del cáncer de mama o el cérvico uterino; y cabe resaltar que en México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años.

También normas que establecen la estrategia para tratar la diabetes mellitus, considerada como una epidemia por la Organización de Salud Mundial (OMS); o las infecciones de transmisión sexual, que son consideradas por el gobierno federal como "un grave problema de salud pública".

"No se necesitan tener normas oficiales para regular la prescripción, la terapéutica, diagnóstico de cada una de las enfermedades. Desde siempre, y continúa siendo el caso, se brinda atención médica para cubrir estas 35 o más enfermedades, y atender en forma integral a las personas", señaló López-Gatell.

Dijo que en el país hay garantía de atención médica integral para las más de 35 mil enfermedades definidas, "independientemente de que existan Normas Oficiales Mexicanas, por lo cual no son una condición o requisito".

Lo anterior, con relación a la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este 1 de junio, del suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, para todas las autoridades normalizadoras de la Administración Pública Federal (APF).

López-Gatell dijo que no se trata de una cancelación inmediata de las normas y es "muy probable que quienes hoy difunden estas mentiras tengan algún interés comercial directo en este tipo de empresas, y valdría la pena que se hiciera una investigación sobre cuál fue la vinculación de este tipo de protagonistas sociales en la fabricación de las normas o las intenciones de perpetuar este esquema de dedicación a los intereses privados en vez de proteger, defender y promover el interés público".

Lo anterior, porque ayer el diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, denunció en redes sociales la gravedad de que se eliminaran las NOM.

"La cancelación deja a millones de mexicanas en la incertidumbre respecto a diagnósticos y tratamientos de #CáncerDeMama, tanto en sector público como en el privado", señaló.

Ramírez Barba refirió que es inadmisible su desaparición porque dichas NOM permitían a miles de mujeres tener acceso a los mejores tratamientos disponibles en México, y mejor esperanza de vida durante y después del cáncer.

"¿Qué pasará con ellas y sus familias que enfrentan esta terrible enfermedad? ¿Qué sucederá con el trabajo que realizaron los más de 300 expertos médicos para lograr que más personas sobrevivan al #CáncerDeMama?", cuestionó.