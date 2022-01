"López-Gatell oculta datos sobre contagios por ómicron"

La bancada del PRI en el Senado de la República responsabilizó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de ocultar las verdaderas cifras de los contagios de la variante ómicron del Covid-19, de insistir que no es una cepa grave y de continuar con su política infanticida de no vacunar niños y adolescentes como ya se está realizando en prácticamente todo el mundo.

El vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, dijo que esa bancada ya no insistirá en la comparecencia de López-Gatell ante el Congreso de la Unión, sino que pugnará por su renuncia y promoverá denuncias administrativas y penales por la negligencia de su estrategia que pasó de sus pronósticos de 8 mil fallecidos por lo que calificó de "simple gripita" a casi 300 mil oficiales y 600 mil según expertos de la UNAM e internacionales.

"Sabemos que lo van a seguir protegiendo los legisladores de Morena y el gobierno federal, pero los sexenios no son eternos y estrategia negligente, egoísta, partidista, engañosa, sin fundamentos científicos, tarde o temprano tendrá que rendir cuentas ante la justicia", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Calificó como "política criminal" tener casi 50 millones de vacunas almacenadas, muchas de ellas incluso podrían ya no tener el potencial que se requiere, cuando hay millones de jóvenes, adolescentes y niños que no han sido vacunados o que se regatee la inmunización a los médicos y a los profesores.

"López Gatell no quiere que se establezcan pruebas universales de antígenos. Los contagios de Ómicron están creciendo en el país y se están ocultando, manipulando las cifras. Está engañando al Presidente, además están permitiendo el arribo de cruceros con pasajeros contagiados. Es una absoluta negligencia", dijo el legislador por Guerrero.

"Es tan agresiva la variante ómicron que hasta el gobierno de la Ciudad de México suspendió eventos masivos, pero a nivel federal el llamado rock star de la pandemia prefiere seguir engañando a su jefe y a la población", agregó.

"Es el momento en que López Gatell debe renunciar, ha causado muchas muertes, más de medio millón. Mintió con el tema del uso del cubrebocas, dijo que la curva de la pandemia estaba aplanada. En cualquier otro país no sólo estaría fuera del gobierno, sino en la cárcel", concluyó.