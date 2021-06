López Gatell pasó de la imbecilidad a la bestialidad: Lilly Téllez

Luego de que Hugo López-Gatell ligó la "narrativa" del desabasto de medicinas para niños con cáncer con una visión de un grupo "casi golpista", la senadora Lilly Téllez refirió que el secretario de Prevención y Promoción de la Salud "pasó de la imbecilidad a la bestialidad".

A través de redes sociales, la senadora de Acción Nacional acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó a los niños con cáncer sin medicamentos y mandó al subsecretario López-Gatell a calumniar a sus padres.

Al asistir a Chamuco TV para platicar con los moneros Hernández, Rapé y El Fisgón, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud llamó a no caer en la "infomedia" ante la pandemia por Covid-19.

López-Gatell declaró que dos elementos claves para generar una oleada de odio "son la desinformación y el pánico" y mencionó el caso del abasto de medicinas, que según él, han usado grupos de partidos políticos. "Y entonces se agarraron de bandera algo que es socialmente muy sensible, que es la niñez y el cáncer, que irremediablemente es una enfermedad que está asociada con dolor humano y sufrimiento.

"Entonces crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos. Es una mentira, si cualquiera de la ciudadanía quisiera tener una constatación rápida, se podría hacer esta pregunta: ¿Por qué si los niños de México no tienen medicamentos, los niños que padecen cáncer, por qué sólo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio", añadió López Gatell.

También López-Gatell lanzó una "especie de alerta": "Este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica, con golpe golpe, golpe de Estado, y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña, más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista".

Al respecto, la senadora Lilly Téllez acusó que los moneros "festejan a pesar del dolor de las familias ante la más brutal negligencia criminal de la 4T".

Ante amparos presentados por médicos para ser vacunados contra Covid-19, Lilly Téllez expresó en mayo: "Lástima que no existe vacuna ni medicina que atenúe su imbecilidad y mezquindad".