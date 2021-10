"López-Gatell prometió segundas dosis antiCovid para NL", dice Samuel García

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se comprometió a enviar en las próximas tres semanas a esa entidad, un millón y medio de vacunas contra Covid-19, cantidad que hace falta para completar los esquemas de vacunación faltantes.

"Nuevo León es el estado con más alto porcentaje de vacunación. El 86% tiene ya la primera dosis, estamos en 56% en la segunda, la siguiente semana llegan como 500 mil vacunas y de aquí al 3 de noviembre, cuando comienza la vacunación de la influenza, nos va a llegar el millón y medio para terminar las dos dosis de todos los vacunados", explicó el mandatario estatal.

Entrevistado en el Senado de la República, luego de reunirse con legisladores de Movimiento Ciudadano, encabezados por Dante Delgado y Noé Castañón, el gobernador informó que sostendrá un encuentro con funcionarios de Pemex para pedirles que coloquen filtros a la refinería de Cadereyta para cuidar y limpiar el aire de Nuevo León.

Además, solicitará que la paraestatal envíe gasolinas de buena calidad "porque a Nuevo León le llega la más contaminada".

Samuel García acudió al Senado de la República para reunirse con legisladores, a quienes les pidió que sigan apoyando y no dejen solo a su estado.

"Que no me dejen solo a Nuevo León, que me sigan apoyando desde el Senado de la República y que me cuiden mucho los contrapesos y las leyes que vienen, lo menor para Nuevo León y para el país", señaló.