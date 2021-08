López-Gatell rechaza que se vaya a imponer vacunación en menores

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- Al asegurar que México vacuna a más ciudadanos que Estados Unidos al día, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, rechazó que México vaya a imponer la vacunación en menores de 18 años ante el inminente regreso a clases programado para el próximo lunes 30 de agosto.

En su reunión semanal con los gobernadores integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), López-Gatell explicó que los menores de 18 años tienen un riesgo sumamente bajo en las estadísticas de hospitalización o mortandad por Covid-19.

"Lo mismo ocurre en la vacunación en menores. No existe demostración o ni siquiera indicios, planteamientos técnicos en la comunidad de salud pública global y nacional que sugiera que vacunar a niños es necesario para lograr un control epidémico, por dos razones fundamentales: de manera muy afortunada los menores de 18 años tienen un riesgo de enfermedad relevante, es decir, la enfermedad que requiere hospitalización o que puede causar la muerte, muy muy muy muy bajo.

"El martes hablábamos de la cifra concreta que tenemos registrada y es 0.004% de enfermedad (...) en niños, 0.004%, entonces el riesgo es sumamente bajo, y por lo tanto, no es un objetivo de salud pública trascedente, desde el punto de vista poblacional esa vacunación", dijo López-Gatell.

Asimismo, en este encuentro con gobernadores, el funcionario federal aceptó que las vacunas no tienen la capacidad de inhibir la transmisión de la infección del virus del Covid, y reiteró que solamente las personas con las dosis aplicadas no se enfermarán gravemente o no morirán.

"Lo segundo importante es que las vacunas no tienen la capacidad demostrada de inhibir la transmisión, aunque la persona ya no se va a enfermedad y no se va a enfermar gravemente o incluso hasta morir, puede seguir teniendo infección y transmisión, infección no es sinónimo de enfermedad, y puede seguir transmitiendo, por lo tanto, la comunidad escolar, los niños pueden, desde luego, seguir transmitiendo, y también las personas adultas, desde luego las personas adultas de las comunidades escolares que son más de 3 millones de personas fueron vacunadas precisamente con muchas anticipación de la apertura de escuelas", explicó.

Reiteró la decisión de que se reabran las escuelas, pues no se debe suponer que no pasa nada con que los niños estén en sus casas, y celebró la decisión del estado de Guanajuato de abrir las escuelas, pues se mantuvo firme en eso, muy organizados y consistentes.

"Y nos permitieron demostrar para todo el país que el riesgo es muy menor respecto de la enfermedad grave en contagios y en cambio es muy beneficio ya reincorporarnos a la normalidad. Sobre los semáforos regionalizados también igual que en otras ocasiones como en el caso de Yucatán, Chihuahua, que han planteado estados esquemas, Tamaulipas mismo, nos parece también apropiado", dijo el funcionario federal.

Aseguró que hay una campaña de publicidad y segmentos comerciales la idea de aplicar una dosis de refuerzo de las vacunas contra el Covid-19 a los seis meses, pues dijo que no hay evidencia científica de esto.

"No hay la necesidad de una segunda dosis, y en general dosis de refuerzo para cualquier vacuna, es muy claro que la evidencia científica es incompleta, pero además que está siendo utilizada con otros propósitos que no son científicos-técnicos y de salud pública, la narrativa pública que se construye y que se tiene a la mano, no hay que hacer demasiado esfuerzo para ver que proviene de los segmentos comerciales.

"Las áreas de mercadeo son las que posicionan boletines, opiniones, conferencias de prensa, hablando de que se necesitan dosis de refuerzo, en el caso de Cansino es clarísimo porque ellos mismos se hicieron responsables de la divulgación de comunicados de prensa que hablan de segunda dosis", dijo López-Gatell.