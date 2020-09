López-Gatell refuta a revista "The Lancet": "son francas mentiras"

Luego de que la revista inglesa "The Lancet" publicó que la estrategia del gobierno mexicano para atender la pandemia ha derivado en ser uno de los países con más muertes entre el personal de salud, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López–Gatell Ramírez afirmó que son "francas mentiras" e invitó al medio de comunicación a asistir a las conferencias nocturnas.

"A propósito de una nota de prensa, que veo en esta revista británica 'The Lancet' en la que relatan la respuesta de México ante la pandemia y veo que incurren en francas mentiras, como que México tiene una política de no tener pruebas o rastrear contactos y vaya que hemos hablado del papel que juega el rastreo de contactos".

Agregó que hablar todos los días sobre la ocupación hospitalaria es importante, porque es un mecanismo de monitoreo de la epidemia, no el único que existe, pero sí uno importante, además de que el objetivo del gobierno mexicano no es tener camas vacías, sino con disponibilidad para atender a cualquier paciente que así lo requiera.

"Vi una nota en una famosa revista británica, que asume cosas, vamos a invitarles para que se enteren de lo que están diciendo es un error, hablan que la ocupación es un mecanismo de monitoreo, no lo es, como si fuera un objetivo mantener camas vacías, desde hace muchas semanas están vacías porque pasamos el punto Acme, pero tenerlas así es un mecanismo para garantizar que toda persona que tenga covid grave tenga un sitio donde atenderse y así disminuir la mortalidad, como se ha logrado, a pesar de lo doloroso que es tener a más de 72 mil personas que han perdido la vida por esta enfermedad que es letal y que afecta a todo el mundo".