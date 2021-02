López-Gatell registra oxigenación de 97%, su evolución es favorable: Alomía

José Luis Alomía, titular de Epidemiología informó que el estado de salud del subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez ha evolucionado de manera favorable en las últimas 24 horas, luego de que se dio a conocer que requirió de oxígeno suplementario.

"No hay agravamiento del subsecretario, la evolución en las últimas 24 horas ha sido favorable, cruzamos comunicación directa y se encuentra asintomático, continúa en observación, su saturación ya está al 97%, es lo que nos reporta directamente, como comentó Ricardo Cortés, una condición que llevó al suplemento de oxígeno preventivo fue la reducción de estos niveles, pero con el oxígeno y cuidados regresó a una saturación de 97%".

Enfatizó que el funcionario mantiene un buen estado de salud y se ha mantenido en contacto con su equipo de trabajo. "De seguro en la medida que se recupere lo veremos más adelante con actividad virtual en sus diferentes áreas de trabajo".

A su vez, el director de Epidemiología aprovechó para anunciar que él se encuentra aislado de manera preventiva, dado que tuvo contacto con el subsecretario López-Gatell Ramírez antes de que se conociera su diagnóstico positivo, pero hasta el momento no ha presentado ningún síntoma que indique que contrajo Covid-19.

"Me encuentro solamente resguardado con base en el protocolo, cuando uno fue contacto de un caso positivo. Me he mantenido 100% asintomático, no tengo manifestación clínica de la enfermedad y si continuamos en ese mismo sentido estaríamos cumpliendo 10 días el domingo, lo que nos permitiría el lunes integrarnos a actividades presenciales esenciales".

Tras baja saturación, López-Gatell requiere de oxígeno. Este miércoles la Secretaría de Salud informó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien dio positivo a Covid-19 el pasado 20 de febrero, recibe oxigenación suplementaria.

"El doctor presentó el día de ayer una disminución leve en sus niveles de oxigenación y por recomendación de su médico está recibiendo una oxigenación suplementaria, como lo hemos dicho aquí, en todas las conferencias de prensa, que la atención temprana de los cuadros que pudieran transitar de leves a moderados van a rendir grandes frutos para que no se compliquen y retornen a cuadro leve para luego tener recuperación absoluta", indicó Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud.