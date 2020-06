López-Gatell salva negocio de dos mujeres tejedoras

Galería 1 de 4

Gracias a la popularidad del subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el negocio de dos mujeres tejedoras se salvó, pues sus clientes comenzaron a solicitar la réplica del funcionario federal en pequeños muñecos de estambre, platica Gabriela Granados, una de las artesanas del proyecto Anana.

Gaby, una joven comunicóloga de profesión, comenzó un negocio de muñecos tejidos con la técnica de crochet junto con su mamá, desde inicios de 2020.

Todo se dio porque quiso diversificar su empresa de repostería, con la finalidad de ampliar sus ingresos.

Si bien ella estaba habituada a tejer todo tipo de cosas -pues sus abuelas materna y paterna le enseñaron desde muy temprana edad-, lo que era una actividad relajante se convirtió en una oportunidad de negocios.

Gaby detalla que se califican como "arañitas tejedoras" que se encontraron con el interés de las personas por las figuras de estambre en febrero, pues el Día del Amor y la Amistad su mamá le regaló un enorme corazón tejido que ella ideó vender en miniatura, como llaveros, y así empezó su nueva alternativa de trabajo.

"Mi papá vio que se hicieron muy famosas las figuras de algunos políticos, como la del presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces pensamos que no sería mala idea armarlas; sin embargo, lo fui postergando porque nos pedían réplicas de personas con sus mascotas o sus hijos", narra.

Entonces llegó la temporada del Covid-19 y con ella las conferencias de prensa del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por lo que algunos de sus clientes le solicitaron figuras del famoso funcionario.

"Así fue como me animé, porque vi que tenía éxito. Hice mi propio patrón y surgió el diseño. La verdad he triunfado. No ha sido una [venta] desmesurada, pero sí tenemos numerosos pedidos", explica.

La figura puede medir 17 o 35 centímetros, aunque el precio varía por el envío.

"A nosotros nos cayó como anillo al dedo la idea, porque iniciamos nuestro negocio un par de meses antes de la pandemia, pero la figura de López-Gatell creció nuestros ingresos", celebra.

Además, "por la atracción que genera el funcionario los interesados entran a su página y ven otros modelos".

Gabriela ocupa tres días en el tejido y puede hacer lo que sea siempre y cuando se pida con anticipación en la página de Facebook Anana Arañitas Tejedoras.