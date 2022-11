López Obrador alista dos iniciativas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que alista dos nuevas iniciativas una constitucional para que la defraudación fiscal sea catalogada como delito grave para que se cumpla la constitución y nadie pueda ganar más que el Presidente por medio de una reforma de austeridad republicana de Estado.

Dijo que la aprobación dependerá de los legisladores en el Congreso, en donde su movimiento no tiene la mayoría calificada para aprobar una reforma constitucional.

"Lo que sucedió en la Corte, de que se dio protección a defraudadores fiscales, a factureros, a delincuentes de cuello blanco, tiene que ir también al Congreso de nuevo".

Señaló que revisara con constitucionalistas una reforma de Austeridad Republicana de Estado para que nadie pueda evitarla por medio de amparos, triquiñuelas legaloides, y ganen más que el Presidente.

"Se había decidido que terminando un funcionario no podía irse a trabajar a una empresa privada como era la costumbre todos los exdirectores de Pemex terminaron trabajando en empresas privadas; los que trabajaban en Hacienda a los Bancos, y lo más indignante y vergonzoso es que Zedillo se fue a trabajar a una empresa que se quedó con los Ferrocarriles Nacionales que él privatizó... y el caso de Calderón que se fue de consejero a Iberdrola, pero en la Corte lo echaron abajo, entonces vamos a volver a lo mismo".

Dijo que en la discusión y aprobación dependerá de los legisladores, sin embargo el pueblo ya no quiere que regrese la corrupción.