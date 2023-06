López Obrador anuncia reunión con su gabinete para definir relevos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los integrantes de su gabinete legal y ampliado a una reunión este martes para definir los cambios de funcionarios que habrá la última etapa de su administración.

En su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, el mandatario detalló que no solo se tiene que hacer el relevo en las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, cuyos titulares decidieron separarse del cargo para contender por la candidatura presidencial de Morena rumbo a las elecciones de 2024.

López Obrador adelantó que consultará a sus colaboradores quiénes desean permanecer en sus cargos y quienes buscarán una candidatura a puestos de elección popular el próximo año, para definir su relevo.

"La reunión de mañana es para decirles: ´a ver, quieres continuar para terminar o tienes pensado participar como candidata, como candidato´, porque eso también es legítimo. Sin embargo, necesito saber, porque ya no se pueden estar dando cambios, y aprovechar para saber quiénes van a estar hasta finales de septiembre del año próximo y quienes van a participar como candidatos al Congreso o a gubernaturas o lo que se tenga que elegir, esto es un ejercicio bueno", porque ya no existe el "tapadísimo", puntualizó.