López Obrador cuestiona rol de las agencias de EEUU en juicio a García Luna

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó este miércoles el actuar de las agencias de seguridad estadounidenses al no hacer presencia ni revelar información en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna (2006-2012).



"¿Qué no sabían los de las agencias que tienen a su cargo el combate al narcotráfico (en Estados Unidos) lo que hacía García Luna? ¿Por qué no declararon ellos? ¿Por qué no se trató lo del (operativo) 'Rápido y Furioso', la introducción de armas en ese tiempo?", expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina.

López Obrador dijo también que le "llamó la atención" que no se permitiera revelar los bienes inmuebles que supuestamente tiene el exfuncionario en Miami, Florida, pues aseguró que para conocer el delito "es elemental" seguir la pista del dinero.

"Eso sí es elemental, que para conocer sobre el delito hay que seguirle la pista al dinero y de dónde (obtuvo) tanto dinero para casas, departamentos, yates, carros de lujo en Miami", insistió.

El mandatario también arremetió contra los abogados de García Luna, quienes durante la jornada del juicio del martes buscaron ligarlo a la red de sobornos que los narcotraficantes habrían dado a funcionarios mexicanos.

"Estamos hablando de la mafia del poder que dominó mucho tiempo este país. No solo la delincuencia organizada, sino la delincuencia de cuello blanco. Lo de ayer es una muestra clara. El quererme involucrar, este abogado falsario, calumniador, chueco. Resultó más derecho El Rey Zambada", ironizó.

El martes, en el juicio que se le sigue al exsecretario de Seguridad Pública en Nueva York, Zambada negó haber pagado alrededor de 7 millones de dólares para la campaña presidencial de López Obrador en 2006.

Sin embargo, el abogado de García Luna insistió en preguntar al capo sobre supuestos sobornos al ahora presidente de México.

"Se equivocó el abogado, porque supuestamente el dinero que me dieron, 7 millones de dólares, era para enfrentar a (Vicente) Fox (expresidente), no les entendió bien", zanjó.

El juicio a García Luna, funcionario del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), encara sus últimas horas tras el testimonio de su esposa, Linda Cristina Pereyra, quien este martes justificó los bienes y los ingresos adquiridos por ella y su esposo, desde que se conocieron en 1989.

El exsecretario de Seguridad, conocido por liderar la "guerra contra el narco", afronta cuatro cargos de narcotráfico y connivencia con los narcos y un quinto de mentir en su solicitud de naturalización en Estados Unidos.