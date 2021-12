López Obrador dice que no se dejó besar por Sicilia porque lo sentía falso

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que "ya se pasó" al compararlo con Hitler, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde 2012, cuando el poeta y activista Javier Sicilia se encontraba con los entonces candidatos presidenciales en foros con las víctimas de violencia y les daba un beso en la mejilla como muestra de fraternidad, él se negó a recibir el beso porque "desde entonces lo sentía falso y no me equivoqué".



En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que las críticas a su gobierno, como las que ha hecho el escritor con el mitin que llevó a cabo el pasado 1 de diciembre en el Zócalo, es muestra de su desesperación, coraje y odio que tienen a su proyecto de gobierno.

"Ya Sicilia se pasó, (compararme con) `Hitler´, imagínense eso, por la concentración por el mitin que hicimos, ¿cuántas veces nos hemos reunido en el Zócalo? Yo creo que podremos llegar ya a 100 veces ¿y antes no éramos Hitler? ¿Es hasta ahora por reunirnos en el Zócalo? Pero es su desesperación, coraje, odio. Ojalá y recapaciten.

"En el caso de Sicilia, cuando participaba más, me acuerdo que hubo un encuentro en Chapultepec y éramos candidatos y a todos besaba, o sea como una muestra de hermandad, de fraternidad, yo desde entonces lo sentí falso, y me quiso besar y dije no; a mí no me besó, besó a Josefina (Vazquez Mota), a (Enrique) Peña, y no me equivoqué", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que por el bien de todos y de las nuevas generaciones, no se puede mantener un sistema político sostenido en la simulación, en la demagogia, en la mentira "en el zigzageo, en el acomodarse, el querer quedar bien, y olvidar principios, ideales, pero sobre todo, olvidar al pueblo, despreciar al pueblo".

"Porque para ellos el pueblo no existe, no cuenta, no le tienen afecto, cariño, ni respeto. La política es asunto de los de arriba, es de la cúpula, no le tienen amor al prójimo".