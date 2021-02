López Obrador evita pronunciarse sobre posible renuncia de Colmenares

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó pronunciarse sobre una posible renuncia de David Colmenares, Auditor Superior de la Federación (ASF) -tras reconocer que hubo errores en la tercera entrega de la Cuenta pública 2019- pero aseguró que cuenta "con información" de algunos de los integrantes de ASF que elaboraron el informe.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que está a favor de que sea en San Lázaro en donde se investigue lo realizado por la ASF.

"Estoy a favor de qué se investigue por parte de la Cámara de Diputados, la Auditoría depende de la Cámara de Diputados, incluso hay una comisión en la Cámara de Diputados para coordinar los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación. Es cosa de hacer la investigación".

"Tengo información de algunos de los que trabajan ahí, pero no quiero yo señalarnos porque le corresponde hacer la investigación a un poder independiente, legislativo, a ellos les corresponde al Poder Legislativo, no lleva tiempo, es entrevistarlos a los que participaron en este asunto", dijo.

Este viernes, en entrevista con EL UNIVERSAL, Juan Manuel Portal, extitular de la ASF, consideró que David Colmenares debería renunciar para limpiar la imagen de este órgano autónomo.

Sugirió que debe renunciar porque nadie va a creer a sus informes y puede caer en un conflicto de intereses por si no dice lo que le guste al Ejecutivo.

"¿Por qué usted sí renunciaría a la Auditoría?"

"Porque estoy dejando un entredicho terrible. Imagínense que siga el auditor, ¿quién va a creer en los informes que presente? Si lo hace con cierto temor de si lo van a regañar se siente una dependencia muy mala. A mí me parece que el Presidente exagera al desacreditar a la Auditoría Superior en cuanto señalar que es falso lo que dice la Auditoría Superior. La verdad es que le quita un respaldo para que haga su trabajo, debería ser más solidario y no meterse y dejar que se analice, no él"

—"¿Tendría que renunciar?"

—"Yo pienso que sería lo más correcto, lo más conveniente, pero no puedo opinar por él", dijo el exauditor.