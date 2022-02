López Obrador insiste que propuesta de pausa con España no es una ruptura

CIUDAD DE MEXICO (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este viernes que su propuesta de tener una "pausa" en las relaciones con España no busca romper relaciones, sino señalar que algunas empresas cometieron ciertos abusos contra el pueblo mexicano.



"No es una ruptura, es un señalamiento por los abusos cometidos por empresas españolas que han afectado al pueblo de México en otros tiempos. Los jugosos negocios que se hicieron por influyentismo, por acuerdos cupulares de políticos de España y políticos de México", dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde Hermosillo, Sonora, al norte del país.

Explicó que estos negocios se hicieron principalmente durante los sexenios de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Volvió a repetir que empresas como Repsol, OHL e Iberdrola fueron las más beneficiadas en dicho periodo e insistió en que la propuesta de pausa "no es una ruptura en nuestras relaciones nada más decir no se permite robar no somos tierra de conquista".

Respecto a si el canciller, Marcelo Ebrard, ha tenido comunicación con autoridades españolas para aclarar la situación, López Obrador dijo que "puede ser" aunque después apuntó que no tiene información directa ya que Ebrard se encuentra en Francia.

"Pero no habría ningún problema en que se tenga comunicación ¿Qué mejor comunicación que lo que estoy diciendo? ¿Que no se enteran?", zanjó.

Y reiteró que su propuesta de pausa "nos conviene a los pueblos y a los gobiernos para entender de que hay una nueva realidad, de que hubo un cambio en México", dijo.

Aseveró que con el cambio de poder en México, desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2018, se separó el poder económico del poder político pues ahora es un gobierno para ricos y pobres "y se le da la razón a quien la tiene y se actúa con justicia".

Asimismo, reiteró su admiración y respeto por el pueblo español el cual, dijo, tiene mucho en común con el pueblo mexicano.

"Tenemos muy buena relación con el pueblo español, para que no se malinterprete (...) es más ni el Gobierno de España es el pueblo español ni el gobierno de México es el pueblo de México, son cosas distintas", manifestó.

El ministro español de Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, rechazó el jueves "tajantemente las injustificadas declaraciones" de López Obrador y afirmó que el Gobierno de España "va a defender a los españoles, el buen nombre de España y a sus empresas en cualquier circunstancia y ante cualquiera".

El presidente mexicano ya había declarado en septiembre de 2021 que "no son buenas las relaciones con España", aunque en ese entonces se enfocó en su petición de que el Gobierno español ofreciera disculpas por los abusos cometidos contra pueblos originarios durante la conquista y la colonia.