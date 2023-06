López Obrador niega derecho de réplica a Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se reserva el "derecho de admisión" para dar derecho de réplica a la senadora Xóchitl Gálvez en la mañanera, luego de que un juez otorgó un amparo para que la panista pueda acudir a Palacio Nacional.



"Yo lo que le aconsejaría a la señora Xóchitl Gálvez es que convocaran a sus conferencias, que ellos tengan su mañanera, a las 7:00 de la mañana, que esté ahí, que invite a Marko Cortés, a Creel, a Claudio X. González, que es el jefe de jefes ahí. Que tengan ellos", expresó el presidente en su mañanera de ayer jueves.

En diciembre de 2022, López Obrador negó abrirle un espacio en su mañanera a la senadora, luego de que Gálvez pidió derecho de réplica porque el titular del Ejecutivo aseguró que ella quitaría los programas de apoyo para adultos mayores.

"Acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores, lo mismo planteó la que era candidata del PRI en Hidalgo (Carolina Viggiano) y han votado para que no se apoye a los adultos mayores, ni se apoye la educación pública, ni se apoye la salud pública, que no se entreguen becas a personas con discapacidad, porque todo eso para ellos es populismo, es paternalismo", afirmó López Obrador el 5 de diciembre de 2022.

El 6 de diciembre de 2022, el presidente López Obrador expresó sobre el derecho de réplica para Xóchitl Gálvez: "Y si me obligaran a garantizar el derecho de réplica, lo voy a hacer; si la autoridad competente me lo exige, cumpliría yo con eso sin ningún problema, pero que haga su trámite, porque ya es el colmo, tienen todos los medios de información. Denuncian, gritan, insultan ¿y todavía quieren venirse a meter aquí?; pues no".