López Obrador pide a sus seguidores respetar a quienes piensan diferente

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ante las amenazas en redes sociales que denunció la senadora Lilly Téllez, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a sus simpatizantes que "cuidadito" con hacerle daño a otra persona y pidió respetar a los que piensan diferente a su movimiento de transformación.



"Aprovecho para decirles a todos lo que simpatizan con nosotros, cuidadito con hacerle daño a otra persona, hay que respetar, no me gusta la palabra tolerancia, me gusta la palabra respeto, lo digo porque la senadora Lilly Téllez está diciendo que está siendo acosada", dijo el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

López Obrador también señaló que puede haber diferencias con sus adversarios, a quienes llamó conservadores, pero sin agresiones.

"Seguir debatiendo en paz y en tranquilidad, somos distintos, en democracia es garantizar el derecho a disentir, que todos podamos expresarnos, es una transformación profunda como las tres anteriores, y lo estamos logrando de manera pacífica, porque la violencia es lo peor que hay", señaló.

Este martes, la senadora de Acción Nacional exhibió amenazas en contra de su hijo y de ella, luego de que el presidente López Obrador dijo el lunes pasado que no acudiría a la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez, que el Senado otorgará a Ifigenia Martínez, porque Téllez convocó a que le faltaran al respeto.