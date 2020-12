López Obrador pide reducir la movilidad ante repunte del virus en la capital del país

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó de nuevo este viernes a restringir la movilidad para detener el repunte de la covid-19 en la capital del país, que tiene una ocupación hospitalaria del 80 % y se encuentra en el punto más duro de toda la pandemia.



"Tenemos que cuidarnos, guardar la sana distancia, no realizar fiestas, salir a la calle sólo si es urgente, si es necesario, si es indispensable. Nosotros estamos desde hace 10 días aumentando la capacidad hospitalaria", indicó el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Ciudad de México, el principal foco rojo de la pandemia en el país, acumula 277,733 casos de la covid-19 y 19.583 muertos, mientras el país suma 1,289,298 contagios y 116,487 decesos.

El Gobierno trabaja en un plan para "que haya camas suficientes, equipos, médicos, enfermeras" e incluso está tratando de que médicos y enfermeras "entren al relevo" para tener la posibilidad de "atender a todos los enfermos".

"Pero lo más importante de todo es que procuremos no enfermarnos, no contagiarnos. Lo preventivo. Mientras no tengamos la vacuna, lo mejor es que nos cuidemos, que no se aglutine gente, que no nos reunamos con muchos familiares, con muchos amigos", insistió.

El presidente, cuestionado sobre si Ciudad de México volverá este mismo viernes al semáforo epidemiológico de color rojo (riesgo máximo), que implicaría cerrar las actividades no esenciales, aseguró que no le corresponde a él decretarlo, sino a la alcaldesa y a la Secretaría de Salud Federal.

"Eso lo decide la Secretaría de Salud y el Gobierno de la ciudad. Tengo informe acerca de que hoy van a dar una conferencia tanto la jefa de Gobierno como el secretario de Salud del Gobierno federal con ese propósito", reveló sin dar más detalles.

La ocupación hospitalaria en la capital es del 80 % y del 75 % en el colindante Estado de México, mientras las camas con ventilador de la capital están al 69 % de su ocupación.

"Estamos apoyando, reforzando, donde se requiere", manifestó López Obrador al resaltar su plan de ampliación hospitalaria, y recordó que ya se han superado repuntes similares en otros estados como Chihuahua y Tabasco.

"De 32 entidades federativas tenemos incremento de contagios en 8", indicó.

Llamó a quedarse en casa y "que no haga falta ninguna medida coercitiva".

"Está bien lo de los semáforos, pero depende de nosotros", zanjó.