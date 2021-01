López Obrador reaparece en videograbación

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de estar recuperándose de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que ha estado pendiente de la pandemia la cual, indicó, "no nos ha rebasado" y reveló que para febrero llegarán desde la India un lote de 870 mil vacunas del laboratorio de AstraZeneca.

En una videograbación difundida en YouTube, el titular del Ejecutivo reveló que el próximo 10 de febrero se reanudará la llegada de las vacunas Pfizer con un millón 500 mil más de dosis, por lo que se prevé que en febrero lleguen a México alrededor de 6 millones de dosis en total de vacunas contra el Covid.

"He estado trabajando, he estado muy pendiente de todos los asuntos públicos y muy pendiente, en particular de la pandemia. Estamos procurando que continúe la misma estrategia y fortalecer lo que consiste en un principio que a nadie le falte una cama y que no les falten médicos y enfermeras y equipos, y que no faltan los medicamentos en los hospitales Covid, que se atienda a todos. Afortunadamente no nos han rebasado la circunstancia y hemos podido atender a todos", dijo.

El Mandatario federal recordó que habló el pasado lunes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien ofreció enviar a México 870 mil dosis de la vacunas Sputnik a finales de la próxima semana.

"Estamos resolviendo el acopio, el contar con las vacunas, porque al final eso es lo más importante, lo que va a poder darnos seguridad de que esta terrible pandemia no siga causando daños. Entonces me he dedicado a eso, hablé con el presidente Putin, que por cierto se portó muy fraterno y nos ofreció enviarnos vacunas, Sputnik una vacuna que ellos están produciendo, y van a llegar esas vacunas ya en unos días más, yo creo que para finales de la semana que viene empiezan a llegar esas vacunas".

Indicó que también se consiguieron 870 mil vacunas del laboratorio AstraZeneca provenientes de la India e informó que para el 10 de febrero llegarán un millón 500 mil dosis de la vacuna Pfizer.

"También conseguimos vacunas aparte del convenio que tenemos con ellos y que aquí en México se están elaborando estas vacunas, se están envasando, vamos a traer de la India".