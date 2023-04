López Obrador reaparece tras dar positivo a Covid

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL). – Luego de que el domingo 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que contrajo por tercera vez Covid-19, reapareció en sus redes sociales al publicar un video, donde asegura que está bien.

El mandatario explicó que el virus se le complicó debido a que durante su gira por Yucatán se le bajó la presión.

"Se me bajó la presión y estando en una reunión evaluando el Tren Maya me quedé dormido, fue una especie de "vaguido", por lo que llegaron de inmediato los médicos y me atendieron, no perdí el conocimiento sí tuvo esa situación de desmayo transitorio", detalló el mandatario.

Una conversación sobre mi salud, para amigos y adversarios. pic.twitter.com/f6qaq7Jtps — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 26, 2023

Indicó que no aceptó las recomendaciones que le hacían los médicos, para que fuera trasladado en camilla a un hospital, por lo que pedían instrucciones al General secretario."Pero los charolié, les dije -él es el General secretario pero yo soy el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, entonces no me van a llevar a ningún lado, aquí en este sillón me van a atender-".Comentó que ya estable, fue que lo trasladaron en una ambulancia aérea a la Ciudad de México.Ante las especulaciones sobre su salud por parte de sus adversarios, aseguró estar bien.Indicó que durante sus días de reposo ya escribió dos discursos, uno por el 1 de mayo, Día del trabajo y uno más para el 5 de mayo, con motivo de la Batalla de Puebla.Desmayo de López Obrador y suspensión de gira por Yucatán, un falso rumor: Jesús Ramírez Cuevas. Por la mañana del domingo, corrió la versión de que el presidente había tenido un desmayo en Yucatán, y que había suspendido su gira por ese estado.El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, dijo a EL UNIVERSAL que el rumor era falso y que el presidente se encontraba aún en Yucatán.La tarde del domingo, el presidente tuiteó que dio positivo a Covid-19, y que su corazón estaba al 100. Informó además que estaría aislado y que Adán Augusto encabezaría las conferencias mañaneras.La mañana del lunes, el encargado de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, informó que López Obrador se encuentra en Palacio Nacional y que los síntomas del presidente eran de un resfriado. Descartó que hubiera un traslado de emergencia y un desvanecimiento del mandatario.El último conteo de casos activos de Covid-19 es de poco más de 13 mil en el país.