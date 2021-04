López Obrador responde a críticas de Roger Bartra; "se cansó de ser como era", dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que el antropólogo Roger Bartra, "se cansó de ser como era" y que fue coptado por el intelectual mexicano Enrique Krauze.

El exdirector del periódico "El Machete" del Partido Comunista Mexicano; un académico y sociólogo por la Sorbona, recientemente publicó el libro El regreso a la jaula (Debate 2021). En una entrevista con SinEmbargo dijo que López Obrador es un líder populista con "un pensamiento de derecha reaccionario" que ha "hundido a la izquierda", como lo muestra la integración de su gabinete, en donde "hay gente de derecha".

Al referirse a Bartra, el Presidente detalló que Bartra pasó de dirigir el periódico del Partido Comunista Mexicano a formar parte de la revista Letras Libres, que encabeza Krauze.

"[Bartra]Acaba de escribir un libro en contra mía, Roger Bartra, que era marxista, fue director de el periódico El Machete, del Partido Comunista. Se cansó de ser cómo era y lo coptó Krauze, lo enganchó Krauze, pero así de director de "El Machete" a Letras Libres de Krauze, lo recuerdo bien porque yo estaba en la Facultad, él es mayor que yo, él es como contemporáneo del maestro Enrique Semo, y entre los dos hacían una revista muy buena, que se llamaba Historia y Sociedad. Roger también tiene todo su derecho, pero cambió de parecer, la vida es así y no hay que alarmarse , mucho menos censurar, sólo conocer los procesos, porque esto ayuda mucho", dijo hoy en su conferencia de prensa.

Durante su entrevista con SinEmbargo, Bartra también calificó a Morena —el partido fundado por López Obrador en 2015— como un movimiento de restauración nacional que busca recuperar el viejo régimen priista que existía en la época de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo.

"Morena funda un movimiento que no es de regeneración nacional, sino de restauración nacional porque ese es otro elemento claramente reaccionario del Gobierno de López Obrador, está intentando, que es un imposible, pero está intentando la restauración del régimen que existía en los años 60 y 70, en la época de Díaz Ordaz, en la época de Echeverría, la época de López Portillo, que era una época, cualquiera de mi edad vivió aquellas épocas, en aquella época no solamente había una miseria espantosa, no había libertades y la represión era brutal. Eso desde luego que es una señal de retraso y de ser un líder de derecha. Yo por lo tanto no veo que haya por ningún lado una posibilidad seria para la izquierda de crecer dentro de Morena", dijo.

Bartra, hijo de catalanes que llegaron exiliados a México durante la guerra civil española, apuntó que López Obrador "hundió la izquierda y esa corriente populista que viene de antiguo, no es una novedad, acabó fundando Morena, se desarrolla y llega por fin a la Presidencia".

Añadió que sin bien López Obrador "ha hecho posiblemente algunos compromisos" con la izquierda", la presencia de esta corriente política "es completamente marginal, tiene muy poca influencia y no determina el ideario del Presidente, ni la agenda".

Pese a identificar la intención del Presidente López Obrador de restaurar un Gobierno como los que tuvieron lugar en los años 60 y 70, en el apogeo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el cual militó el actual mandatario federal, Roger Bartra precisó que esta vuelta al pasado difícilmente podría tener lugar.

"Esa restauración no es posible y por lo tanto el resultado es lo que yo en mi libro llamo un desmadre en el Gobierno. Está desmadrando el propio instrumento de Gobierno que necesita para gobernar y por eso las cosas están como están. Hay un verdadero caos en el Gobierno y desde luego también en Morena, en su partido", refirió.

- Con información de Obed Rosas.