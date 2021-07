López Obrador sugiere renovación en Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que debe haber una renovación en el Poder Judicial, pues aunque hay jueces, ministros y magistrados que son honestos e íntegros, hay otros que tienen que irse por su mala fama.

"Hay integrantes del Poder Judicial honestos, íntegros, rectos, tanto en el Consejo de la Judicatura como en todo el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, tampoco se puede generalizar, pero ellos tienen que salir para renovar al Poder Judicial porque no tiene buena fama, o sea el pueblo no les tiene plena o mediana aceptación".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo insistió en que el Consejo de la Judicatura debe abrirse e informar al pueblo sobre sus funciones porque un gran porcentaje de la población no sabe qué existe la institución.

"Lo voy a poner muy sencillo: ¿cuántos mexicano saben que existe este órgano del poder judicial? Yo creo que la mayoría no sabe ni el nombre Consejo de la Judicatura. ¿Sabrá la gente? No. Es mucho si lo conoce el 10% de los mexicanos, ahora, ¿qué funciones tiene? Menos.

"¿En qué ayuda? ¿En qué beneficia?", recalcó.

El presidente López Obrador llamó al Poder Judicial a que implementen una verdadera política de austeridad ante los excesivos gastos y lujos de sus integrantes del TEPJF que se han dado a conocer.

"No puede ser que se gane tanto, que un funcionario gane 300, 400 mil pesos mensuales, que tenga prestaciones de todo tipo, que pueda ir a restaurante finos, con cargo al erario, a costillas del erario, ahora ya no. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre".