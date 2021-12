"López, por qué nos has abandonado", responde Fox a AMLO

Luego de que el exmandatario Felipe Calderón reaccionó a un mensaje navideño del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que llamó a seguir el ejemplo de Jesús en el marco de la Navidad, el extitular del Ejecutivo, Vicente Fox, reaccionó con otra cita bíblica.

Después de que López Obrador recordó que librepensadores y practicantes de otras religiones reconocen a Jesús por su amor a los pobres y por los olvidados, el expresidente Calderón expresó que "no se puede predicar la caridad y a la vez promover el odio. A quienes dicen 1 cosa pero practican otra Jesús les dice ´sepulcros blanqueados y raza de víboras´".

En sus redes sociales, Calderón escribió una cita de la Biblia, San Mateo 23: "Así son ustedes: por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad".

Tras el mensaje de Calderón, el expresidente Vicente Fox también reaccionó con otra cita de la Biblia ante los asesinatos en el país el 24 de diciembre: "López. López por qué nos has abandonado???".

En un mensaje de Nochebuena y Navidad, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller expresó "lo mejor" a los mexicanos y recordó la importancia de ser felices, perdonar "y mirar hacia adelante para ayudar a todo el que se ha quedado atrás".

A través de Facebook, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a sus 900 mil seguidores y a quienes interactúan con ella con sus comentarios y propuestas, "con alientos y sugerencias siempre útiles".

"A los que vienen a molestar, simplemente (y ya lo saben) no les hacemos caso y los bloqueamos en casos extremos", refirió.

"Así que gracias a todos. Este día y siempre les deseo lo mejor acompañados de las personas que más quieren y recordando la importancia de ser felices, perdonar y mirar hacia delante para ayudar a todo el que se ha quedado atrás", escribió Gutiérrez Müller.

"Este es un espacio para hombres y mujeres que son felices o desean serlo; que están bien consigo mismos o pretenden estarlo; es de quienes proponen y miran hacia un porvenir mejor; de quienes agradecen lo mucho que tienen y las bondades que reciben de su prójimo.

"Qué oportuno que hoy, 24 de diciembre, hayamos crecido tanto en el dar y recibir. Porque la Nochebuena es una excelente ocasión, para creyentes y no, de reunirse con sus familiares o seres queridos, también de recordarlos, y expresarse cuánto se quieren o cuánto agradecen su presencia en sus vidas", expresó la escritora.

Agregó que en todas las familias hay épocas buenas, regulares o malas y a veces, algún integrante pasa por una racha no del todo favorecedora, o por el contrario, muy próspera y edificante.

"A todos hay que apoyar cuando es necesario o reconocer sus logros cuando amerita. Todos nos debemos aceptar como somos. Unidos somos mejores, aportamos y seguimos. La vida es un largo andar y hay que saber levantarse cuando caemos y animar a los demás cuando la alegría nos sobra. La familia puede ser lo mejor que tenemos", señaló.

"Donde quiera que estés, con quién estés, sé feliz", escribió la doctora Gutiérrez Müller en Instagram.