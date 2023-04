López Portillo colaboró con la CIA, revela documento desclasificado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).- El expresidente de México, José López Portillo, habría colaborado con la agencia estadounidense de inteligencia CIA, de acuerdo con un documento desclasificado por la Administración de Archivos Nacionales de Estados Unidos, según el cual el vínculo fue de varios años y duró al menos hasta antes de que asumiera el cargo en 1976.

En un memorando, fechado el 29 de noviembre de 1976, días antes de que López Portillo asumiera la Presidencia de México, un funcionario de la CIA informó a sus colegas que el priista tenía el "control de enlace" (relaciones con la CIA) durante un "número de años".

El documento es de una reunión ocurrida ese mismo día entre ocho agentes de la CIA, en un momento en que varios archivos relacionados con la investigación del asesinato del presidente John F. Kennedy iban a ser desclasificados.

Bill Sturbitts, uno de los agentes "anotó que México pronto tendrá nuevo presidente, un hombre que ha tenido el control del enlace por varios años", según el memorándum dado a conocer ahora por el sitio web del Museo de Archivos Nacionales de Washington, D.C.

López Portillo no fue mencionado directamente en el memorándum, pero para entonces ya había ganado las elecciones -en las que él fue el único candidato en la boleta- y solo estaba a la espera de la formalidad de jurar oficialmente al cargo, el 1 de diciembre de ese año.

Surbitts dijo a sus colegas que era "previsible que él [López Portillo] no viera con buenos ojos que se hiciera pública esa relación". Y añadió: "el espionaje telefónico estuvo involucrado en esa relación".

López Portillo murió en 2004 y su relación con la CIA no había sido revelada hasta ahora, y de acuerdo con el periodista estadounidense Jefferson Morley es el cuarto presidente mexicano con vínculos con la CIA, los otros habrían sido sus antecesores Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz y Adolfo López Mateos, todos del PRI.

Según datos de Morley, revelados en el libro "Our Man in Mexico", Luis Echevarría era conocido por la CIA como LITEMPO-2.