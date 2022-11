Lorenzo Córdova llama a no permitir que el INE pierda autonomía

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- Al reconocer las aportaciones a la democracia de José Woldenberg como primer presidente del Instituto Federal Electoral ciudadanizado, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, hizo un llamado a todos los mexicanos a no permitir que se pierda la autonomía de esa institución ante los "riesgos de regresión antidemocrática que vive el país".

En un video publicado en redes sociales, en el que dejó en claro que se encuentra en la Ciudad de México y no en otro país, "como afirman los detractores de la democracia", Córdova Vianello pidió escuchar las palabras de Woldenberg en la manifestación de este domingo en el Monumento a la Revolución, quien exhortó a "decir no a la destrucción del INE".

Remarcó que Woldenberg "tuvo la enorme virtud de construir instituciones, confianza ciudadana, cultura política, en una palabra: democracia, al encabezar el primer Consejo General del Instituto Federal Electoral con plena autonomía constitucional frente al poder, una autonomía que no podemos permitir que se pierda si no queremos volver a un pasado autoritario que afortunadamente dejamos atrás.

"Hoy, vale la pena atender las palabras de Woldenberg y de otros luchadores sociales, activistas, políticos comprometidos con las causas democráticas, pertenecientes a las más diversas corrientes del pensamiento, que hicieron valiosas aportaciones a esta gran obra colectiva que hoy nos permite vivir en libertad y que nuestro futuro político se define a través del voto libre de las y los ciudadanos en elecciones auténticamente democráticas".

El presidente del INE informó que todos los integrantes del INE decidieron no participar en la marcha para evitar que quienes se opusieron a ella la descalificaran con el argumento de su presencia.

"Es aquí (en la Ciudad de México) donde las y los consejeros electorales del INE decidimos estar para darle seguimiento a las muchas manifestaciones pacíficas que se llevaron a cabo en más de 50 ciudades en México y en otras partes del mundo, y en las que cientos de miles de personas se pronunciaron en defensa de nuestra democracia y de nuestro sistema electoral frente a los riesgos de regresión antidemocrática que se viven en el país.

"Los integrantes del Consejo General del INE decidimos no asistir a esos legítimos actos de defensa de la democracia para evitar que nuestra presencia pudiera ser utilizada para descalificar la libre voluntad de la ciudadanía que hoy se escuchara en las calles para proteger nuestras conquistas democráticas. La democracia y el sistema electoral que hoy tenemos son una obra colectiva y un patrimonio de toda la ciudadanía".

En este sentido, recordó que en las últimas décadas, muchas generaciones de mexicanas y mexicanos de todas las ideologías y corrientes del espectro político "han aportado propuestas e ideas, así como disposición al diálogo para construir las leyes y las instituciones electorales que hoy tenemos y que son un punto de referencia que afortunadamente es reconocido y valorado a nivel mundial".

Lorenzo Córdova enfatizó que la democracia mexicana no se construyó en un día ni es obra de un solo hombre, de un solo partido o de una sola fuerza política. "Es producto de múltiples luchas cívicas en contra de un régimen de partido hegemónico, luchas en contra del fraude electoral que caracterizaba ese pasado predemocrático, luchas encabezadas por personajes que se han convertido en símbolos de nuestra transición a la democracia, que fueron acompañadas por millones de ciudadanas y ciudadanos".