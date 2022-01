Lorenzo Córdova muestra diálogos con los partidos, incluido Morena

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticara la asistencia de Lorenzo Córdova a la reunión plenaria de los diputados del Partido Acción Nacional, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) compartió algunos momentos en los que ha sostenido diálogos con diferentes partidos políticos, incluido Morena.

En Twitter, Córdova Vianello publicó una serie de fotografías en las que se le ve acompañado con distintos actores políticos de Morena, entre ellos, su dirigente nacional, Mario Delgado, la diputada Yeidckol Polevnsky y el ahora secretario de Gobernación de la CDMX, Martí Batres.

En su publicación, señaló que en 2020 fue invitado a la reunión plenaria de Morena, sin embargo, esta no pudo concretarse. No obstante, indicó que desde la fundación del partido ha tenido la oportunidad de reunirse con algunos de sus dirigentes.

"El diálogo es fundamental en democracia", concluyó su mensaje.

Horas antes, el consejero presidente compartió sus asistencia a la reunión plenaria del PRD, en la que dijo: "En la democracia, es absolutamente normal que la autoridad electoral converse con todas las fuerzas políticas".

Córdova debe ser una autoridad imparcial: AMLO

La mañana de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Lorenzo Córdova debe ser una autoridad imparcial y debe cuidar las formas "porque la forma es fondo", tras su asistencia a la reunión plenaria del PAN.

"Están quedando desnudos como la fábula del rey va desnudo, a lo mejor no se dan cuenta. Ayer por ejemplo estaba viendo como el señor Lorenzo Cordova va a la convención del PAN, imagínense, el director, coordinador, presidente del INE encabezando el congreso, la convención del PAN, de un partido, cuando debería de ser una autoridad imparcial y cuidar las formas, porque la forma es fondo, pero no, no se dan cuenta o no les importa", expresó.