Loret de Mola dice que AMLO podría "aventarle al Ejército si es necesario"

En la conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana", dedicaron cuatro momentos de la conferencia matutina al periodista Carlos Loret de Mola.

Al presentar su sección en el Salón Tesorería, García Vilchis calificó de falso el reportaje de Loret de Mola, que exhibió en Latinus la corrupción en el Ejército por el otorgamiento de contratos a "empresas fantasma" en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía.

"El reportaje de Latinus es tramposo, pues asegura que se encontraron empresas fantasma y otras acusadas de desvío de recursos.

"Dice Sedena: 'No hay tales empresas fantasma entre las contratadas'", dijo la encargada de "las mentiras de la semana".

"Desde 2019, el sitio de noticias Latinus ha publicado 125 notas relacionadas con la construcción del aeropuerto, de las cuales al menos el 71% contiene información dolosa, falsa y negativa contra esta obra, señala un análisis de Sedena", agregó Elizabeth García Vilchis.

Al respecto, el columnista de EL UNIVERSAL dijo en su programa "Así las Cosas con Loret", de W Radio, que el presidente López Obrador le dedicó su mañanera de este miércoles "porque no puede desmentir el reportaje sobre los contratos sucios de Santa Lucía" y cuestionó si el monitoreo de la Sedena que mencionó García Vilchis es una "amenaza".

El reportero reafirmó que el presidente López Obrador es una amenaza para la libertad de expresión y siempre va a buscar descalificar a los periodistas y "aventarle el Ejército si es necesario".

"Hoy decía por ahí; ´en una contabilidad del Ejército y llevan tantas notas negativas con Loret de Mola´. ¡Ah! O sea, ¿El Ejército es el que anda llevando la contabilidad de si hablas bien o mal del Presidente? Eso es un dato que se les escapó, que no sabíamos que el Ejército también hacía eso entre sus múltiples tareas.

"¿O es un dato que lo dijeron para intimidar, para que uno diga ´ah caray, el Ejército anda detrás de uno?´. Si ya lo sabemos", declaró Loret de Mola.

"Y vaya que se enojó el Presidente, vaya que está molestísimo porque sacamos este reportaje. Creo que debería estar molestísimo por la corrupción que hay en su gobierno y que no hemos dejado de evidenciar, pero no, prefiere estar molesto con uno, está bien.

"Nosotros vamos a seguir exhibiendo sus corruptelas, denunciando sus mentiras al costo que sea. Así que puede dedicarme la mañanera de hoy, la de mañana, la de pasado, de aquí hasta mi cumpleaños si quiere, porque no vamos a detenernos en decir las verdades que el Presidente quiere esconder", expresó Loret de Mola.

Loret de Mola señaló que cuatro días después de haber publicado el reportaje sobre la corrupción en la construcción del Aeropuerto, López Obrador dio "decretazo" al declarar que todas las obras de infraestructura que realice el gobierno federal son de seguridad nacional.

Carlos Loret de Mola agregó que en el Gobierno de López Obrador aspiran a una tiranía en la que el periodismo se dedique a aplaudir.

---Desde que Latinus se fundó, ha dedicado a atacar a López Obrador: Elizabeth García Vilchis

Elizabeth García Vilchis también señaló a Carlos Loret de Mola de publicar videos para desacreditar el proyecto del Aeropuerto.