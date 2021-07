Los 4 puntos clave del decreto de AMLO para beneficiar a presos sin sentencia

Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que alista un decreto presidencial para liberar a presos no sentenciados del fuero federal. En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador precisó las cuatro decisiones establecidas en el decreto presidencial:

1.- "Internos en las cárceles federales, del fuero federal, que en 10 años no hayan sido sentenciados y estén en la cárcel por delitos no graves, van a ser liberados".

2.- "Adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles, también del fuero federal, que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados".

3.- "Adultos mayores de 65 años, con enfermedades crónicas que estén en la cárcel y que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados". El Presidente indicó que en este caso, se le pedirá a la Secretaría de Salud que haga los diagnósticos correspondientes.

4.- "Todo interno, en cárceles federales, que haya sido torturado y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul, va a ser liberado".

Señaló que en todos los casos se va a seguir un procedimiento simplificado y el plazo de liberación no será mayor al próximo 15 de septiembre.