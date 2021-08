Los 6 errores al usar el cubrebocas

El próximo 30 de agosto millones de niños y adolescentes regresarán a clases para iniciar el ciclo escolar 2021-2022 de la SEP.

Este regreso a clases se dará en el marco de la tercera ola por Covid-19, la variante Delta y una posible cuarta ola de coronavirus en México. Además, ayer miércoles se detectó un caso de la variante Lambda en Colima.

Por ello es importante que sepas cómo debes colocar correctamente el cubrebocas a tus hijos.

Empieza por explicarles a los más pequeños que el mundo vive una pandemia por coronavirus, pues aunque seguramente ya lo saben, usar el cubrebocas durante varias horas es incómodo.

La Unicef recomienda que les plantees a tus hijos que el uso de cubrebocas es un hábito al que deben acostumbrarse porque ayudan a frenar la transmisión del Covid-19.

Además, tanto la SEP como la Unicef coinciden en que los niños mayores de 6 años deben utilizar cubrebocas si en su comunidad hay casos activos de coronavirus, como ocurre en nuestro país.

La Unicef señala como errores colocar así el tapabocas:

No te coloques el tapabocas abajo de la nariz

No dejes la pera al descubierto

No te coloques el tapabocas en el cuello

No toques el tapabocas mientras la lleves puesto

No uses un tapabocas que te quede holgado

No uses un tapabocas que esté sucio, húmedo o presente desperfectos.